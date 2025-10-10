Salud mental en España en 2025: dónde estamos y qué nos falta

Desde que empezó la pandemia por la covid hace más de cinco años, varias estadísticas calculan que la frecuencia de ansiedad y depresión en niños ... y adolescentes se ha duplicado. Estos dos trastornos, juntos o por separado, los sufren ahora en torno a un 15% de la población infanto-juvenil total. Lo que significa que en España habría aproximadamente 1.200.000 niños y adolescentes con ansiedad y/o depresión y en Castilla y León, unos 45.000.

El suicidio es la tercera causa de mortalidad en adolescentes. De aquí la importancia de los programas de prevención y detección de riesgo de conductas autolíticas. Con una buena coordinación entre los servicios sanitarios, los padres, los servicios sociales y los educativos.

La anorexia y la bulimia, principales trastornos de la conducta alimentaria, se han incrementado también notablemente, así como la demanda de ingresos en las unidades específicas de hospitalización. Afectan más a las niñas, pero cada vez hay más niños que los padecen. Su edad de inicio va disminuyendo, incluso por debajo de los 10 años. La adicción a las pantallas y el acoso escolar y en redes sociales son otros problemas de salud mental en aumento.

En adultos se estima que un tercio de la población tiene algún tipo de trastorno mental. En España estarían afectadas por estas dolencias unos 14 millones de personas y en Castilla y León, unas 650.000. Los trastornos más frecuentes son la depresión, la ansiedad y el insomnio. Las mujeres los padecen con más frecuencia que los hombres y los parados doblan las tasas respecto de las personas con trabajo. Su prevalencia en ambos sexos se incrementa a partir de los 50 años.

La reforma psiquiátrica y la implantación del modelo comunitario de salud mental tienen ya 40 años de desarrollo exitoso en la sanidad pública española. Los antiguos hospitales psiquiátricos o manicomios fueron sustituidos por centros de salud mental con equipos multidisciplinares (psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales), unidades de Psiquiatría en los hospitales generales y estructuras intermedias como centros y hospitales de día. En coordinación con los centros de atención primaria y los servicios sociales, se han desarrollado muchos programas de salud mental en estas cuatro décadas. La integración en el sistema general de salud ha sido un gran logro que ha permitido disminuir de manera notable el estigma social de la enfermedad mental.

Sin embargo, por informes recientes, sabemos que España es el país del mundo en el que se consumen más benzodiazepinas contra la ansiedad y el insomnio. En una sociedad que quiere y exige respuestas y soluciones inmediatas, los psicofármacos son la solución rápida y eficaz. Pero a medio y largo plazo, en muchos casos, no son la mejor opción. Ni siquiera un remedio sano, pues conduce a la adicción farmacológica. La comodidad de la prescripción y de la automedicación deben dejar paso al uso más racional posible de los psicofármacos, tanto por parte de los especialistas como de los propios pacientes.

No cabe el estancamiento, es necesaria la constante mejora y financiación de los recursos en salud mental: los materiales (unidades especializadas, hospitales y centros de día para los trastornos más graves y crónicos) y los profesionales. Todavía existe un importante déficit de psicólogos en la sanidad pública. Las administraciones tienen que apoyar más a las asociaciones de familiares, que realizan una importantísima labor.

En las sociedades complejas los problemas psíquicos y de salud mental aumentan. Este es nuestro futuro. Sólo reforzando el sistema de atención en salud mental se podrá hacer frente a la pandemia silenciosa que, de forma muchas veces desconocida por la mayoría, causa tanto sufrimiento a millones de personas.