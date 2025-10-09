El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Varias personas visitan una sala de terapia grupal en un centro de salud mental. J. ALEMANY

España es el segundo país europeo más preocupado por la salud mental

La inquietud por el bienestar emocional se ha triplicado en solo siete años y es ya el mayor problema sanitario para la mayoría de españoles

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:39

Comenta

La preocupación por la salud mental se ha situado en el centro del debate y de las preocupaciones de los españoles. La suma de la ... cada vez mayor visibilidad de la alta incidencia de los trastornos emocionales, del gran impacto psicológico causado por la pandemia y de la presión que ejercen los acelerados cambios sociales sobre el bienestar de la ciudanía ha tenido un efecto claro. La salud mental se ha convertido en el principal problema sanitario para la gran mayoría de los españoles. Así lo indican dos de cada tres de los preguntados durante la investigación realizada por la multinacional demoscópica Ipsos, que ha chequeado la realidad de la salud mental en 30 países de los cinco continentes.

