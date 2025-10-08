El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Globo como el que El Puente Salud Mental repartirá este jueves en Valladolid. El Norte

Suelta de globos en la Plaza Mayor de Valladolid para visibilizar la salud mental

El Puente celebra el Día Mundial de la Salud Mental con un acto simbólico que tendrá lugar este jueves a las 10:15 horas

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:46

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre, El Puente Salud Mental Valladolid lanza la campaña de sensibilización 'Eleva tu bienestar', iniciativa con la que la entidad invita a reflexionar sobre la importancia del cuidado de la salud mental y contribuir a eliminar el estigma que aún rodea a este ámbito.

En el marco de la campaña, este jueves se celebrará una suelta de globos en la Plaza Mayor de Valladolid, un acto simbólico que busca visibilizar la salud mental. Durante toda la mañana, de 10:00 a 14:00 horas, representantes de El Puente estarán en la Plaza Mayor entregando globos. Cada globo representa un mensaje apoyo y compromiso con la mejora del bienestar emocional y la lucha contra el estigma.

A las 10:15 tendrá lugar la suelta de globos, un gesto que contará con la presencia del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, así como de concejales del Ayuntamiento; el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales; Alfonso Romo, diputado de Acción Social y la gerente territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, María Ángeles Cantalapiedra, entre otros representantes institucionales.

Con esta acción, El Puente Salud Mental Valladolid quiere unir fuerzas por la salud mental y recordar que «juntos podemos volar más alto». Además, la entidad anima a la ciudadanía a participar en redes sociales utilizando el hashtag #ElevaTuBienestar, compartiendo imágenes y mensajes simbólicos que contribuyan a visibilizar la importancia del bienestar emocional.

