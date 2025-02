La apertura de nuevos hoteles «refuerza Valladolid como destino turístico lleno de futuro»

La apertura del nuevo hotel cinco estrellas de la capital (el Eurostars que operará desde este verano en la calle Constitución) y las obras de ... ampliación y renovación que se ejecutan en varios establecimientos hoteleros son síntomas de que Valladolid «es un destino atractivo repleto de futuro». Así lo asegura la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, quien subraya que «tiene un grandísimo valor para la ciudad que haya nuevas empresas hoteleras que se fijen en Valladolid para invertir, al igual que lo tiene que empresas de Valladolid decidan ampliar y mejorar sus instalaciones».

Es el caso de Eurostars, que este jueves ha avanzado que su hotel de cinco estrellas (en el edificio del Zara de Constitución) abrirá este verano. La idea es que las obras concluyan a finales de junio y principios de agosto. Después, la empresa calcula que necesitará en torno a un mes para preparar el hotel para su apertura al público y que pueda alojar a los primeros huéspedes.

Pero, además, de forma paralela, la ciudad vive la remodelación del hotel Felipe IV (en la calle Gamazo, de la mano de la cadena Barceló) y el Colón Plaza, que ha obtenido licencia para su ampliación con 26 nuevas habitaciones.

Jiménez entiende que todos estos movimientos demuestran «que esta ciudad es un destino interesante, no solo porque lo dicen los datos, sino porque una empresa no invierte si no ve un buen futuro de crecimiento y rentabilidad». Y en ese sentido, añade, Valladolid «es un destino atractivo repleto de futuro». Desde la concejalía de Turismo aseguran que «incrementar la planta hotelera refuerza la idea de que ese crecimiento no va a cesar en un futuro próximo». Y el hecho de que se trate de establecimientos de distinta categoría «también dinamiza la demanda».

«Valladolid ya tiene otros hoteles de cinco estrellas en la provincia, así como hoteles de cuatro estrellas de elevada reputación, con un incremento de plazas en esta categoría de forma inminente», recuerdan desde la asociación Hoteles de Valladolid, donde apuntan que «la capital y la provincia dispondrán de una oferta importante para acoger eventos de alto impacto». Por eso, desde el sector insisten en que la demanda de este tipo de establecimientos dependerá en gran medida «de la generación de eventos y del nivel de estos».

Jiménez apunta que este movimiento de aperturas y ampliaciones «nos ayuda a tomar decisiones, porque podremos atraer nuevos eventos y proyectos, así como ampliar la oferta turística de Valladolid». «El turismo es rentable para Valladolid y, lo más importante, es de calidad gracias a un sector responsable y profesional», concluye la concejala.