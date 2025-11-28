El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Edificio de la antigua sede de la Agencia Tributaria que ocuparán los funcionarios de Servicios Sociales de la Junta. Carlos Espeso

Valladolid

La antigua Hacienda se llenará con 280 funcionarios de Servicios Sociales desde enero

El traslado desde las oficinas Francisco Suárez será progresivo tras amueblar el edificio de la plaza de Madrid

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:40

Comenta

La mudanza comenzará en enero y será progresiva. Un total de 280 funcionarios de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y ... León, dependiente de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, ocuparán el céntrico edificio de la antigua sede de la Agencia Tributaria en la plaza de Madrid a lo largo de 2026, según la información facilitada por el área que gestiona Isabel Blanco. Este volumen de empleados públicos llenará prácticamente la nueva sede, ya que su capacidad, según los datos de Economía y Hacienda, se estima en 300 personas.

