La antigua Hacienda se llenará con 280 funcionarios de Servicios Sociales desde enero

La mudanza comenzará en enero y será progresiva. Un total de 280 funcionarios de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y ... León, dependiente de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, ocuparán el céntrico edificio de la antigua sede de la Agencia Tributaria en la plaza de Madrid a lo largo de 2026, según la información facilitada por el área que gestiona Isabel Blanco. Este volumen de empleados públicos llenará prácticamente la nueva sede, ya que su capacidad, según los datos de Economía y Hacienda, se estima en 300 personas.

La rehabilitación de este histórico inmueble, de 1933 y obra del arquitecto Manuel Cuadrillero y Sáez, afonta los últimos remates para volver a acoger inquilinos doce años después de que cerrara sus puertas tras el traslado de la actividad de la Hacienda estatal al bloque de nueva planta que se levantó en la avenida de Salamanca.

La obra para modernizar las tripas de esta imponente construcción, de forma trapezoidal y que preside este punto neurálgico del casco histórico, se ha prolongado durante más de tres años. La intervención arrancó en septiembre de 2022 y durante el tajo se han ido detectando problemas técnicos no previstos en los primeros planos que han incrementado el coste de la reforma de los 14 millones con la que se contrató con la empresa Constructora San José -seis de ellos de fondos europeos- a los 19,8 que ha sumado la factura final de su puesta el día, a los que hay que añadir los 361.270 euros que se pagaron por el proyecto arquitectónico.

La plantilla de la Gerencia dejará vacías las dependencias del número 2 de Francisco Suárez donde han trabajado durante muchos años y por las que la Junta desembolsaba un alquiler anual de 1,1 millones de euros. El Ejecutivo regional ya ha licitado el contrato para amueblar el edificio de plaza de Madrid: el importe para equipar la nueva sede asciende a 869.904 euros.

Así, el coste total de la inversión, incluidos los muebles, sube hasta los 21 millones de euros. Si dividimos esta cantidad entre los 1,1 millones que se pagan de alquiler en Francisco Suárez, en unos 19 años estaría amortizado el desembolso en plaza de Madrid, un plazo que podrían ser menor, ya que los precios de las rentas habitualmente se incrementan.

En principio, el trabajo administrativo en este espacio será interno porque la atención al público se desarrolla en las dependencias del servicio territorial en la cercana calle de Dos de Mayo, aunque en la plaza de Madrid se habilitará un registro al igual que en Francisco Suárez.

La vuelta a la vida el inmuble de principios del XX tendrá un doble efecto. Por un lado, revitalizará esta zona del centro, que sufrió una caída importante de la actividad entre 2014 y 2015 con la salida de Hacienda, primero, y de la Seguridad Social, en 2015, con destino a Ciudad de la Comunicación. En Francisco Suárez, por contra, notarán la pérdida de este volumen de empleados públicos en el entorno.

La reforma que se ha llevado a cabo en el bloque histórico reorganiza los espacios administrativos para adaptarlos a las necesidades del siglo XXI. Entre las intervenciones más destacadas, se ha acometido la rehabilitación de su patio interior, en el que destacan sus arcos y balaustradas y que agrupa los dos primeros niveles del edificio. El espacio se ha convertido en una especie de salón para la celebración de actos con capacidad para 150 asistentes. La obra ha puesto el foco también en actuaciones de eficiencia energética para reducir el consumo al mínimo posible.

Mientras que la mudanza de Servicios Sociales ya se está planificando, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades continuará en las oficinas en alquiler que ocupa en la calle Mieses. ¿Y qué hay del proyecto de la nueva sede prevista en Arturo Eyries, un gran edificio que iba a agrupar toda la actividad de este departamento? «No se descarta el proyecto. La decisión en estos momentos es que se aplaza», contestan desde el área del Gobierno autonómico, que no concreta cuando se retomaría el proceso.

Ese inmueble, esperado por el vecindario de un barrio de 4.300 residentes, que confiaban en que la dotación iba a servir para impulsar la revitalización de la zona, recibió en enero de 2025 la licencia de obras por parte del Ayuntamiento. Los primeros planos se redactaron hace ya catorce años, aunque fueron actualizados en 2022. Estaba previsto que la sede ocupara la parcela más céntrica del barrio de Arturo Eyries, delimitada por las calles Chile, Costa Rica y Colombia, junto a las naves comerciales del Mercatiendas.

Fue el estudio de arquitectura de Primitivo González el que revisó el diseño. Finalmente quedó planeado como un bloque distribuido en una planta sótano para aparcamiento y otras seis sobre rasante, con una edificabilidad total de 17.855 metros cuadrados.

De forma rectangular, estaba planeado que se articular para dos usos diferenciados. En su fachada norte, donde se habilita la entrada, se iba a situar el cuerpo de servicios, mientras que en la fachada sur, la que da a la nueva plaza creada en el barrio, se planteaba el paquete de oficinas en el que se ubican los despachos. Entre ambas zonas, se abre un patio interior ventilado, además de crear una plaza y una zona ajardinada en el exterior. El coste estimado ascendía a 30 millones de euros.