Tres mujeres ciegas, una de ellas con su perro guía, salen de la nueva sede la ONCE en la calle de la India.

Tres mujeres ciegas, una de ellas con su perro guía, salen de la nueva sede la ONCE en la calle de la India. Alberto Mingueza

Valladolid

La nueva sede de la ONCE revitalizará Puente Colgante con más de cien empleados y mil usuarios

El moderno y accesible edificio de la calle de la India se estrena después de tres años de obras y 15 millones de inversión

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:46

Quince millones de euros de inversión y tres años de ejecución para levantar una sede con la máxima calificación constructiva y energética: la certificación británica ... Breeam. Es el primer inmueble de la región con este sello de «excelencia». La ONCE ha estrenado este jueves su flamante edificio, un bloque de 5.551 metros cuadrados asentado en una parcela de 9.000 en la calle de la India. En forma de peine con tres púas y distribuido en tres plantas, una de ellas bajo rasante, agrupa la actividad y los servicios que la organización ofrece a los 2.633 trabajadores con los que cuenta en Castilla y León y que presta ayuda a más de 4.200 personas ciegas y con discapacidad visual de la comunidad.

