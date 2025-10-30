La nueva sede de la ONCE revitalizará Puente Colgante con más de cien empleados y mil usuarios

Quince millones de euros de inversión y tres años de ejecución para levantar una sede con la máxima calificación constructiva y energética: la certificación británica ... Breeam. Es el primer inmueble de la región con este sello de «excelencia». La ONCE ha estrenado este jueves su flamante edificio, un bloque de 5.551 metros cuadrados asentado en una parcela de 9.000 en la calle de la India. En forma de peine con tres púas y distribuido en tres plantas, una de ellas bajo rasante, agrupa la actividad y los servicios que la organización ofrece a los 2.633 trabajadores con los que cuenta en Castilla y León y que presta ayuda a más de 4.200 personas ciegas y con discapacidad visual de la comunidad.

La nueva Delegación Territorial, ejecutada por Ferrovial y que fue inaugurada por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, alberga a 65 trabajadores de la ONCE y a una treintena de la compañía Ilunion, además de ofrecer servicios directos a los 180 vendedores y mil afiliados de la provincia vallisoletana. Cada día será utilizada por más de doscientas personas, según las estimaciones de esta entidad, un movimiento que impulsará aún más la actividad en la siempre concurrida zona de Puente Colgante.

Allí se ofertan actividades muy diversas, desde espacios para el ocio de este colectivo hasta talleres para que los invidentes puedan utilizar las nuevas tecnologías, adaptaciones de material escolar para los 350 alumnos ciegos que cursan en colegios e institutos de la comunidad y técnicas de rehabilitación visual para que los ciegos mejoren su calidad de vida.

Ampliar El presidente de la Junta llega al acto de inauguración de la nueva sede. Alberto Mingueza

Antes de acto oficial, la entidad ha guiado a los medios por este inmueble en el que destacan la luminosidad, la accesibilidad en todos sus recorridos y algunas características organizativas que llaman la atención. Entre ellas, que en el área de trabajo todos los puestos son «calientes», es decir los empleados pueden conectarse en cualquiera de ellos al no estar asignados de forma personal. Además, la ONCE opta por el«papel cero» en todas sus tramitaciones, se comunican a través de Teams ( no hay prácticamente teléfonos en los despachos) y el uso del plástico es nulo, según han explicado.

La instalación de paneles fotovoltaicos en una cubierta en la que se ha habilitado una gran zona de terraza con cafetería para el uso de los trabajadores y de los usuarios y de aerotermia permite un importante ahorro energético hasta el punto en que durante las pruebas que se han hecho antes del estreno se ha llegado al «consumo cero», según han destacado en la visita.

Además, toda la iluminación es led de bajo consumo, tiene instalados recuperadores de calor para ventilación en todas las dependencias, depósitos de agua reciclada para riego y rellenado de cisternas de inodoros y dispositivos de control de domótica gestionando el consumo de fuentes energéticas y factores medioambientales. En uno de sus laterales cuenta con un jardín, unas zonas vegetales que también emergen entre las separaciones de los bloques que conforman el inmueble.

Desde la entrada, se accede a un gran vestíbulo donde se ubica la recepción y un salón de actos con 128 butacas y un escenario. A partir de ahí, esta edificación en forma de 'E' cuenta con dos áreas. Una para Ilunion y otra para la ONCE en la que se distribuyen el área comercial y de juego, la zona de actividades para los afiliados y el espacio de servicios sociales.

El bloque, con una envolvente de color blanco, se ha construido con criterios de reconocimiento visual, de manera que las circulaciones resulten fáciles, no solo para los usuarios del centro ciegos o con discapacidad visual, que realmente no lo necesitan por su capacidad de memorización de espacios que utilizan con asiduidad, sino también para aquellos que ocasionalmente visiten el edificio.

Ver 11 fotos La nueva sala braille de la ONCE. A. Mingueza

Este aspecto se refuerza con la selección de materiales adecuados, en cuanto a su textura, color y disposición, con tratamientos podotáctiles y contrastes, además de con un sistema específico de la iluminación que refuerza los recorridos y señaliza los lugares singulares y aquellos que pudieran generar peligro, como las diferencias de niveles.

La accesibilidad está preparada también también para otras discapacidades de carácter sensorial, dotando al edificio, en sus puntos de atención y salón de actos, de bucles de inducción magnética, una teconología que permite transmitir el sonido directamente a los audífonos o implantes cocleares. Los posibles problemas de tránsito para aquellas personas con problemas motóricos se resuelven con circulaciones al mismo nivel. Todos los ascensores son accesibles y los aseos están completamente adaptados con cabinas diferenciadas para ambos sexos en todas las plantas del edificio.

Venta del edificio de la calle Muro

El delegado territorial de la ONCE, Ismael Pérez, ha subrayado la importancia que tiene el estreno de esta moderna sede para la organización, el «tercer empleador no público del país» en su inmensa mayoría de personas con discapacidad. «Tenemos un proyecto cultural muy potente, porque cuando uno consigue poder hacer todo aquello que hacía antes de perder la visión, puede acceder a cualquier ámbito de la vida, también el ámbito cultural, el del ocio, el deporte, el tiempo libre... Aquí ocurren todas esas cosas, mucha gente que viene a talleres diversos, de inglés, música, baile, braille... Hay un club de mayores y otro de jóvenes. Aquí hay mucha vida, además de la actividad empresarial de prestaciones de servicios directos», destacó, al tiempo que recalcó que es «el mayor complejo de carácter privado dedicado a la atención a personas con discapacidad en la región».

Respecto a la antigua sede de la calle Muro, Pérez ha avanzado que le intención de la organización es sacarla a la venta. «Los edificios de la ONCE siempre son en propiedad y cuando no los ocupamos, lógicamente lo más razonable siempre es venderlo y utilizar esos recursos para seguir creciendo en la prestación de servicios», confirmó. El delegado aseguró que el céntrico inmueble está «en muy buenas condiciones, tiene mucha luz, muchas ventanas y creo que puede ser muy útil y aprovechable para casi cualquier iniciativa económica pública o privada que uno se plantee».

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, indicó que el Gobierno de Castilla y León comparte con la ONCE el objetivo de que estas personas «sean protagonistas de sus propias vidas, disfruten de los mismos derechos y reciban la mejor atención». Subrayó que la comunidad cuenta con los Servicios Sociales «mejor valorados de España y con la mejor ratio de plazas en centros para personas con discapacidad», informa Ical.

El máximo responsable del Ejecutivo autonómico destacó la fructífera colaboración de la Junta con las entidades del Tercer Sector, especialmente la ONCE, que se ha plasmado en iniciativas como garantizar por ley los derechos de las personas usuarias de perros de asistencia; los proyectos desarrollados con fondos europeos Next Generation para mejorar el empleo y la vida de las personas con discapacidad, así como las subvenciones con cargo a la asignación del 0,7% del IRPF y del Impuesto de Sociedades.