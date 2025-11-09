El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Antiguo edificio de la Agencia Tributaria en la plaza de Madrid, propiedad de la Junta de Castilla y León desde 2014. Carlos Espeso
Valladolid

Rematan la reforma de la antigua sede de Hacienda tras subir su coste a 19,8 millones

La Consejería de Familia trasladará al edificio de la plaza de Madrid a los funcionarios de Servicios Sociales, ahora en Francisco Suárez

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:10

Comenta

Cuenta atrás para estrenar una rehabilitación que se ha ido complicando a medida que la obra avanzaba. Iniciada el 27 de septiembre de 2022, la ... intervención para traer al siglo XXI la antigua sede de la Agencia Tributaria en la plaza de Madrid, un edificio de 1933 diseñado por el arquitecto Manuel Cuadrillero y Sáez, está a punto de concluir, según confirman fuentes de la Consejería de Economía, que esperan que la recepción se formalice con el inicio de 2026.

