Rematan la reforma de la antigua sede de Hacienda tras subir su coste a 19,8 millones

Cuenta atrás para estrenar una rehabilitación que se ha ido complicando a medida que la obra avanzaba. Iniciada el 27 de septiembre de 2022, la ... intervención para traer al siglo XXI la antigua sede de la Agencia Tributaria en la plaza de Madrid, un edificio de 1933 diseñado por el arquitecto Manuel Cuadrillero y Sáez, está a punto de concluir, según confirman fuentes de la Consejería de Economía, que esperan que la recepción se formalice con el inicio de 2026.

La puesta al día de este imponente inmueble de forma trapezoidal, con fachadas y partes de su interior catalogadas por su valor histórico, entre ellas su patio-claustro con balaustradas, ha costado finalmente 19,88 millones de euros y se ha prolongado durante tres años. Esa es la factura definitiva tras las dos modificados al alza por los problemas detectados durante la ejecución, contratada con la empresa Constructora San José, y «la liquidación que recoge los excesos de mediciones», según explican en el departamento que gestiona Carlos Fernández Carriedo.

El primer sobrecoste se aprobó en febrero de 2024 por un importe de 2,8 millones. Defectos en las cimentaciones no detectados en el proyecto obligaron a incrementar la partida. El segundo se autorizaba el pasado mes de junio por otros 1,8. En este caso, se justificaba por la necesidad de abordar actuaciones de refuerzo del patio, reparaciones de las cubiertas y mejoras en los sistemas eléctricos, lo que fijaba el desembolso en 18,7 millones sobre un presupuesto inicial de 14.081.980, seis de ellos procedentes de fondos europeos. Ahora en la última fase se han echado ya las cuentas definitivas. Total a pagar: 19,88 millones de euros, sin incluir el amueblamiento. A este montante, hay que sumar los 361.293 que se abonaros por el proyecto arquitectónico.

Según justifica la Junta, al estar construido hace cerca de 100 años y no constar el proyecto de ejecución original ni estar documentadas todas las actuaciones que se han ido acometiendo con el transcurso de los años fue imposible conocer el estado real y detallado de la estructura hasta comenzar la rehabilitación. En ese momento, aparecieron «vicios ocultos, materiales deteriorados, soluciones constructivas mal ejecutadas y heterogéneas, cuya correcta solución ha requerido de la redacción de proyectos modificados», con los consiguientes sobrecostes económicos.

Una inversión de tal envergadura obliga a sacarle partido. No solo desde el punto de vista de la función administrativa, sino también desde la urbana, de la revitalización del entorno. La primera es la que debería impulsar la segunda. Entre 2014 y 2015, la plaza de Madrid perdió 720 empleados públicos y todo el tránsito de administrados que acudían a los edificios a realizar sus gestiones.

La salida en su momento de los funcionarios de la Agencia Tributaria hacia Villa de Prado y de los de la Seguridad Social, antes en Gamazo, hacia la Ciudad de la Comunicación, conllevó un importante varapalo para la actividad comercial y hostelera de la zona. Hace escasas semanas acaban de salir también cien trabajadores de la ONCE, ahora en la calle de la India, así como los mil socios que acudían a la sede de esta organización en la cercana calle Muro.

La intención de la Junta de Castilla y León, cuando el rehabilitado edificio esté a su disposición, es que sea ocupado por la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia. Ambas áreas están ubicadas ahora en espacios de alquiler. La primera en el número 2 de Francisco Suárez y la segunda en el 26 de la calle Mieses. Mediante Orden de 24 de marzo de 2025 y a petición de la Gerencia de Servicios Sociales, el Gobierno autonómico ha adscrito el edificio a este organismo para su destino como sede de sus oficinas. «Se pretende así que abandone las dependencias que ahora ocupa en régimen de alquiler en la calle Francisco Suárez, que suponen el mayor gasto en alquileres de la comunidad», señalan desde Economía y Hacienda.

Familia desembolsa al año entre 1,5 y 2 millones de euros en concepto de rentas por oficinas que no son de su propiedad. En total, cuentan con 550 trabajadores, mientras que el edificio de la plaza de Madrid, con 7.200 metros cuadrados, tiene capacidad para unas 300 personas.

Este periódico ha preguntado a la consejería por los planes de mudanza. De momento, no ha recibido respuesta ni sobre cuándo ni sobre cuántos funcionarios llegarán al céntrico inmueble en 2026. Respecto a la sede de nueva planta que se iba a levantar en el barrio de Arturo Eyries, todo apunta a que el proyecto seguirá arrastrándose en el tiempo después de tres lustros desde sus primeros esbozos.

Con la licencia de obra concedida por el Ayuntamiento desde enero de este año, el bloque, diseñado por el estudio de Primitivo González, se levantaría sobre una superficie de 6.622 metros cuadrados. En ese terreno, delimitado por las calles Chile, Costa Rica y Colombia, junto a las naves comerciales del Mercatiendas, los planos dibujan un edificio administrativo de usos múltiples, que se distribuye en una planta sótano para aparcamiento y otras seis sobre rasante, con una edificabilidad total de 17.855 metros cuadrados.

La urbanización incluye una plaza pública y zonas ajardinadas. ¿Se va hacer? En el proyecto de presupuestos de la Junta del próximo año no figura consignación alguna para arrancar con su construcción. El plazo de ejecución previsto era de dos años y su coste podría alcanzar los 30 millones de euros.

Así las cosas, de momento, será el edificio de plaza de Madrid el que acoja a parte de la plantilla del área que gestiona Isabel Blanco. Este inmueble histórico pasó a ser propiedad de la Junta en 2014, con Juan Vicente Herrera al frente de la Presidencia del Ejecutivo autonómico. Los gobiernos central y de la comunidad acordaron una permuta. Castilla y León se quedaba con la sede de Agencia Tributaria y a cambio cedía el bloque de la que fue la delegación Territorial de Salamanca, situada en la avenida de la Constitución de la capital charra. La rehabilitación en el inmueble de plaza de Madrid reorganiza y moderniza todos los espacios administrativos y crea además un salón de actos en la zona del patio histórico con capacidad para 150 personas.

En este momento hay dos edificios administrativos en marcha, uno paralizado y otro del que se acaba de conocer el diseño. En el primer caso, se trata de las oficinas de la Seguridad Social en el barrio de La Rondilla, concretamente en el número 1 de la calle Cardenal Torquemada, en el espacio que ocupó el colegio San Juan de la Cruz. El inmueble comenzó a construirse en 2020, pero la llegada de la pandemia frenó la obra. Se retomó en 2021, pero problemas con la adjudicataria la han dejado en el esqueleto. El pasado mes de agosto, se anunció que se iba a proceder a activar una nueva licitación.

El otro es la ansiada Ciudad de la Justicia, en el solar que ahora ocupa el antiguo colegio El Salvador, en la plaza de San Pablo. Esta pasada semana el ministerio presentaba el diseño elaborado por el estudio de arquitectura de Primitivo González. El inmueble, en el que está prevista una inversión de 43,7 millones de euros, tendrá 22.300 metros cuadrados repartidos en tres bloques, uno de ellos exclusivo para el Instituto de Medicina Legal. La obra podría empezar el próximo año con el objetivo de estrenar la nueva sede en 2029. Esta operación dejará para uso judicial el actual Palacio de la Audiencia Provincial y el edificio de Angustias.