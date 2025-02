Un año de la muerte del vallisoletano Sergio Delgado: «Nunca nos van a devolver a mi hermano»

Á. M. Valladolid Lunes, 24 de febrero 2025, 20:17 Comenta Compartir

365 días. Así es como se titula el comunicado que ha emitido la familia de Sergio Delgado, justo un año después de que el joven vallisoletano fuera agredido mortalmente en Burgos cuando se encontraba en la despedida de soltero de un amigo. Un año después, la familia ha vuelto a pedir justicia por el «asesinato» de Sergio a través de las palabras de su hermana Carla. «Hace justo un año, la vida nos enseñó lo dura y cruel que puede ser», arranca el comunicado. «Te das cuenta del efecto mariposa que puede tener una pequeña decisión en toda una familia», continúa.

Ese lamento, prosigue Carla, viene por la decisión de Sergio de acudir ese fin de semana a Burgos. «Justo antes de irse a casa a descansar y a seguir con la despedida al día siguiente, seguir disfrutando de sus colegas y de su vida de un chico de 32 años... una persona decidió dejar de ser persona para convertirse en un asesino despiadado», redacta la hermana del fallecido en la noche del 24 de febrero de 2024 sobre la persona detenida y sospechosa de propinar un fuerte golpe en la cabeza de Sergio que le provocó la muerte en la plaza de Las Llanas, el corazón del ocio nocturno en Burgos.

Esa agresión cambió la vida de la familia de Sergio. «Hace 365 días que me arrebataron a mi hermano, a mi otra mitad; al hijo de mis padres, que nunca volverán a ser los mismos», prosigue Carla Delgado.

«Una persona decidió dejar de ser persona para convertirse en un asesino despiadado» Carla Delgado Hermana de Sergio Delgado

Por todo eso, un año después, la familia de Sergio vuelve a pedir justicia en un procedimiento que encara la fase final de la instrucción antes de que el investigado sea juzgado por un jurado popular. «Nunca nos van a poder devolver a mi hermano. Queremos que este acto imperdonable no quede en el olvido, que su asesino no tenga libertad, al igual que él le quitó la libertad a mi hermano. Le quitó la vida y la nuestra, porque no podremos recuperar esa felicidad inocente».

En el final del comunicado, la familia de Sergio le dedica unas palabras a su ser querido. «Te llevamos en cada cosa que hacemos, nunca te dejamos de sentir y brindamos cada día por ti. Estamos aprendiendo a sobrevivir y a vivir de nuevo sin ti, como siempre, juntos los cuatros y siendo la familia que sabes que somos. Tú, desde las estrellas, y papá, mamá y yo, desde aquí, haciéndote sonreír en las alturas», concluye su hermana Carla, a la par que clama justicia.

