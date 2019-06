Los alumnos mayores piden recuperar la amplia y flexible oferta de la Millán Santos de Valladolid Isabel Cristóbal, José Luis Sandoval y Luis Miguel Valles. / Gabriel Villamil Los estudiantes rechazan que limiten sus matrículas al 10% en la modalidad abierta y a un máximo de solo ocho asignaturas de por vida para cada uno ANA SANTIAGO Valladolid Martes, 4 junio 2019, 18:32

Exceso de demanda del alumnado mayor de 40 años frente al de grado, de forma que se impone cuando los principales destinatarios son los otros estudiantes –los de acceso desde la EBAU– es el argumento de la Universidad de Valladolid para recortar una oferta académica amplia y flexible que marcaba las pautas de la universidad permanente de la Millán Santos desde hace dos decenios.

Limitaciones «desproporcionadas, innecesarias e injustas» que «pueden acabar con la modalidad abierta» de este centro de la UVA es la crítica del alumnado afectado, más de trescientos alumnos cada año, que superan los 40 años, único requisito exigido. Es este un centro que imparte clase para mayores, sin exámenes ni equivalencia académica a un grado y en dos modalidades.La estructurada oferta un plan de estudios específico para este particular alumnado y la abierta les permite acudir a determinadas clases de algunas carreras siempre que el profesor así lo acepte y pone sus propios límites de número máximo de alumnos ajenos al grado.

«Actualmente el centro acoge a 1.710 personas con más de 40 años; de ellos, 314 en 'abierto'»

Este ritmo de trabajo que, «al parecer era una interpretación muy laxa de lo regulado pero que no daba problemas –explica el subdelegado de la Millán Santos, Luis Miguel Valles Casado– se ha recogido en una guía aprobada el pasado mes de enero sin contar para nada con los alumnos». Así, la modalidad abierta –que es donde se ha centrado el conflicto– a partir del próximo curso 2019-2020 marca una oferta máxima del 10% de las matrículas para este colectivo y cada alumno que acoja la misma «se podrá matricular de un máximo de dos asignaturas al año, por curso, hasta la realización de un total de ocho materias, momento en el que acabará el ciclo de esta modalidad». Dos recortes que para los afectados son «inadmisibles». Y se explican: Primero «porque antes el profesor era el que decidía cuantos alumnos mayores aceptaba en su clase, ahora sigue siendo voluntario, pero la Universidad le impone el número que quiera» y, en segundo lugar «no se comprende porque cuando terminas el ciclo no puedes optar a volver a hacerlo con otras asignaturas. Podemos entender que den prioridad si no hay plazas a alumnos nuevos pero no que te dejen fuera», apunta otra perjudicada y defensora de esta formación, Isabel Cristóbal Rodríguez. «Hemos mantenido reuniones con algunos responsables del programa y de la Millán y defienden que ofrecen más plazas en conjunto dado que incorporan más asignaturas» y además, quieren potenciar la modalidad estructurada que, por otra parte, «está saturada, tiene mucha más demanda de la que puede atender», apunta el también afectado José Luis Sandoval. El problema se centra en asignaturas sobre todo de letras y humanidades porque son las más demandadas dado que no se buscan objetivos laborales sino más bien culturales.

Los tres defienden que, en términos generales, «no hay constancia de quejas del alumnado de grado; aunque nos han dicho en la UVA que sí. Es más nos han manifestado su apoyo» como compañeros en estas aulas y «estamos recogiendo firmas en las que ellos también nos han seguido así como los profesores para reclamar que se retire la guía aprobada el pasado día 16 de enero en todo lo relativo a provisión de plazas, admisión y matrículas y que se mantenga el sistema vigente». Asimismo, reclaman negociar la regulación y oferta de cara a posibles modificaciones, a las que no se cierran pero «no sería bueno para la UVA, pionera además en este tipo de oferta que desapareciera porque calculamos que apenas quedarían unos cincuenta alumnos con estos cambios», concluyen a la espera de nueva reunión con el rector, Antonio Largo Cabrerizo.