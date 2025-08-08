Altos niveles de ozono mantienen a Valladolid en alerta por octavo día consecutivo

Por octavo día consecutivo, se perpetúa el episodio de contaminación por ozono e intrusión de polvo desértico en Valladolid, que obliga al Ayuntamiento a mantener ... activada la 'Situación 1, Preventiva', a la vez que informa de que se ha superado en las estaciones de medida de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid el valor de referencia fijado del Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano.

El Servicio de Medio Ambiente ha informado que desde el 31 de julio se vienen registrando valores superiores a 100 microgramos por metro cúbico de ozono en las estaciones de medida de la Red de Control de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid. Además, este es el primer día que se supera el valor máximo octohorario de 120 microgramos por metro cúbico. De excederse el mismo valor por tres días consecutivos, se procedería a la activación de la 'Situación 2', con las consiguientes medidas de restricción del tráfico. En este sentido, llama la atención la previsión de temperaturas elevadas a lo largo del fin de semana, que apunta probable que las concentraciones de ozono continúen siendo altas.

Además, durante el día de ayer, tal y como se había previsto, se registraron valores diarios de PM10 por encima de 50 microgramos en todas las estaciones, excepto en la estación próxima al puente de Poniente. Esta intrusión de polvo desértico, que afecta a toda la zona central de la península, con importante incidencia en zonas de Burgos, León, Soria, Valladolid y Zamora, puede presentar un riesgo moderado para ciertos grupos de personas, si bien no al conjunto general de la población.

Para dichos colectivos de riesgo y persona sensibles, se recomienda reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre. Quienes padezcan asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación, de la misma forma que las personas con problemas cardíacos deben estar alerta ante posibles palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual. También, se aconseja vigilar la aparición, en cualquier individuo, de estos y otros síntomas, como tos, irritación de garganta o cansancio excesivo. Con anterioridad, también se ha solicitado a la ciudadanía la reducción del uso de vehículos de combustión para el transporte privado y, en su lugar, decantarse por el transporte público, sobre todo, en las horas centrales del día.

Con finalidad informativa, quien lo desee puede consultar a los datos registrados sobre la evolución de este episodio a través de la página web del Ayuntamiento o desde la aplicación móvil gratuita 'Vallaire'. De otra forma, también es posible solicitar recomendaciones en los casos de exposición a valores altos de ozono, según se ha indicado desde el Servicio de Emergencias, realizando la búsqueda virtual 'Red de Control de la Calidad del Aire y Recomendaciones a la población ante valores altos de ozono'. En caso de superarse los valores actuales, la Junta ha asegurado que procurará dar aviso a la ciudadanía, así como del seguimiento pormenorizado de la evolución de la calidad del aire.