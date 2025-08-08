El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Estación de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid. El Norte
Valladolid

Altos niveles de ozono mantienen a Valladolid en alerta por octavo día consecutivo

Las previsiones indican que la contaminación atmosférica continuará siendo elevada y, de superar los niveles actuales, se podría sobrepasar la fase Preventiva

El Norte

Valladolid

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:14

Por octavo día consecutivo, se perpetúa el episodio de contaminación por ozono e intrusión de polvo desértico en Valladolid, que obliga al Ayuntamiento a mantener ... activada la 'Situación 1, Preventiva', a la vez que informa de que se ha superado en las estaciones de medida de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid el valor de referencia fijado del Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano.

