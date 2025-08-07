El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estación de medición de calidad del aire en Miranda de Ebro. Avelino Gómez

Comarcas de Burgos, León, Soria, Valladolid y Zamora, a punto de superar los niveles de concentración de ozono

Los modelos de predicción indican que es muy probable que se supere este umbral

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 7 de agosto 2025, 20:19

Comarcas de las provincias de Burgos, León, Soria, Valladolid y Zamora se encuentran a punto de superar los niveles de ozono troposférico -180 microgramos por metro cúbico- que se fijan en el real decreto relativo a la mejora de calidad del aire, como umbral de información.

Según se desprende de los datos obtenidos por las estaciones de la Red de Control de la Calidad del Aire situadas en la zona atmosférica Duero Norte de Castilla y León, durante la última hora -de 17:00 a 18:00 horas- se han registrado unos valores próximos a este umbral. La tendencia observada, junto con los modelos de predicción, indica que es muy probable que se supere este umbral, aunque se insiste que este es un mensaje de precaución, ya que para que se confirme dicha situación, es necesario que se supere el valor de 180 microgramos por metro cúbico durante una hora, informa Ical.

Para una mayor información sobre los municipios afectados, así como de las recomendaciones a la población en los casos de exposición a valores altos de ozono, , indicaron desde el 112, se puede consultar la página web: Red de Control de la Calidad del Aire y Recomendaciones a la población ante valores altos de ozono. De cualquier forma, desde la Junta se informa que se está manteniendo un seguimiento pormenorizado de la evolución de la calidad del aire, y se avisará puntualmente en el caso de una superación de esos valores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Perros, drones y policías de Valladolid se suman a la búsqueda de la desaparecida el lunes
  2. 2

    El profesor que enseñó a amar la literatura
  3. 3

    Retienen a un menor en la piscina de Canterac por tocar el culo a una niña
  4. 4 Detenidos por robar y realizar tocamientos a una persona sin hogar en un cajero de Valladolid
  5. 5

    Nuevo incendio en la zona en la que se ubica el mayor vertedero ilegal de Valladolid
  6. 6

    Valladolid se adentra en lo peor de la ola calor: alerta naranja y 39 grados durante seis días
  7. 7

    Tres disparos, un cadáver ensangrentado y un crimen sin resolver en Medina del Campo
  8. 8

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»
  9. 9 Mazas, destornilladores y el cesto del pan para saquear estancos de Burgos en tres minutos
  10. 10 El conductor que atropelló mortalmente a una mujer que sacaba bultos de su maletero iba ebrio y drogado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Comarcas de Burgos, León, Soria, Valladolid y Zamora, a punto de superar los niveles de concentración de ozono

Comarcas de Burgos, León, Soria, Valladolid y Zamora, a punto de superar los niveles de concentración de ozono