Comarcas de Burgos, León, Soria, Valladolid y Zamora, a punto de superar los niveles de concentración de ozono Los modelos de predicción indican que es muy probable que se supere este umbral

El Norte Valladolid Jueves, 7 de agosto 2025, 20:19

Comarcas de las provincias de Burgos, León, Soria, Valladolid y Zamora se encuentran a punto de superar los niveles de ozono troposférico -180 microgramos por metro cúbico- que se fijan en el real decreto relativo a la mejora de calidad del aire, como umbral de información.

Según se desprende de los datos obtenidos por las estaciones de la Red de Control de la Calidad del Aire situadas en la zona atmosférica Duero Norte de Castilla y León, durante la última hora -de 17:00 a 18:00 horas- se han registrado unos valores próximos a este umbral. La tendencia observada, junto con los modelos de predicción, indica que es muy probable que se supere este umbral, aunque se insiste que este es un mensaje de precaución, ya que para que se confirme dicha situación, es necesario que se supere el valor de 180 microgramos por metro cúbico durante una hora, informa Ical.

Para una mayor información sobre los municipios afectados, así como de las recomendaciones a la población en los casos de exposición a valores altos de ozono, , indicaron desde el 112, se puede consultar la página web: Red de Control de la Calidad del Aire y Recomendaciones a la población ante valores altos de ozono. De cualquier forma, desde la Junta se informa que se está manteniendo un seguimiento pormenorizado de la evolución de la calidad del aire, y se avisará puntualmente en el caso de una superación de esos valores.