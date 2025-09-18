Alertan de contaminación en Valladolid por la llegada de una masa de aire africano El Ayuntamiento informa de que, al tratarse de un episodio natural, no se adoptarán medidas estructurales

Episodio anterior de contaminación de partículas en suspensión por la intrusión de una masa de aire africano en Valladolid.

El Servicio de Medio Ambiente ha informado de un episodio de contaminación de partículas en suspensión por intrusión de una masa de aire africano, aunque al tratarse de un episodio de origen natural, no se adoptarán medidas estructurales.

Desde el Ayuntamiento de Valladolid han comunicado que este miércoles se superaron en algunas estaciones de medida de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica del Consistorio los valores de referencia recogidos en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, por la presencia de partículas (PM10) en el aire ambiente, en concentraciones superiores a 40 microgramos por metro cúbico (µg/m3).

Esas partículas proceden del episodio de intrusión de partículas del norte de África, que se ha desarrollado en los últimos días conforme a los modelos y patrones de evolución proporcionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Este episodio se inició el día 17 y continuará, al menos, durante este jueves.

Dado que se trata de un episodio de origen natural, no se adoptarán medidas estructurales, si bien se informa que, atendiendo a los valores registrados de partículas (PM10), la calidad del aire probablemente no afecte a la población general, pero puede presentar un riesgo moderado para los grupos vulnerables. Para esa población se recomienda considerar reducir las actividades prolongadas y energéticas al aire libre.

Se informa, además, conforme a las indicaciones de la Conferencia Sectorial de Salud, que las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación, y que las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual.