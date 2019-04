El alcalde de Villabáñez se desliga del PSOE y crea un partido independiente El actual alcalde, Juan Ávila. / R. O. Asegura que da el paso «por dignidad» después de que el partido elaborara una lista sin consultarles, que estará liderada por Paula Granero SOFÍA FERNÁNDEZ Villabáñez (Valladolid) Viernes, 19 abril 2019, 18:32

El que fuera alcalde socialista de la localidad de Villabáñez durante 29 años, Juan Ávila, (36 al frente de la política local) se ha desligado finalmente del partido por discrepancias con la secretaría general del PSOE y ha decidido dar un paso al frente presentando la candidatura independiente Vecinos por Villabáñez. La decisión personal de Ávila viene motivada por la «desinformación» recibida a cerca de las listas municipales a poco más de un mes de las elecciones que tendrán lugar el próximo 26 de mayo. «Mi idea era dar paso a la gente joven que ha formado gobierno conmigo y que fueran ellos los que tomaran el testigo, pero al haber presentado una candidatura socialista sin consultarnos, por dignidad política he de presentarme para respaldar a mis vecinos, ya que nadie nos había notificado la nueva lista del PSOE en la localidad», señalaba Ávila.

El actual regidor, que cuenta con el «total apoyo» de la Corporación local, apela a la moralidad y al buen sentido político para salvaguardar una situación que califica de «indignante» al no haber sido informado de la actual situación en la que ningún miembro de su Corporación estaría al frente. «Soy un socialista de corazón y me mantendré fiel a mis principios y a la elección democrática de los vecinos».

Por este motivo, el pasado miércoles desde Vecinos por Villabáñez presentaron la lista definitiva de este partido, que cuenta con los cuatro concejales que actualmente continúan en el cargo y el propio Ávila. «He estado con el PSOE desde que tenía 16 años y los próximos que cumpla serán 69, pero por amor propio me veo en la tesitura de continuar por el bien de mis vecinos, que me han apoyado durante tantos años. No puede ser que desde la Secretaría General se hagan los sorprendidos y nos dejen en una situación de desconcierto como esta sin mayor explicación», añade el edil.

Con este nuevo e incierto mapa político Vecinos por Villabáñez pretende hacer especial hincapié, además de mantener y mejorar los servicios existentes en la localidad, en la ampliación de las plazas de su residencia de ancianos, «aumentando en diez las plazas y creando como mínimo tres nuevos puestos de trabajo de los quince actuales», puntualiza Ávila, quien agradece el apoyo «incondicional» de sus vecinos durante casi tres décadas al frente de su pueblo.

La presentación de la nueva candidata del Partido Socialista a la Alcaldía de Villabáñez tuvo lugar el mismo miércoles, 17 de abril, con Paula Granado al frente de la lista. Una vecina de 32 años comprometida con su partido que promete dar «aire fresco» al Consistorio en el que el actual alcalde, Juan Ávila, lleva trabajando desde hace 29 años. Pero la particularidad con la que cuenta este municipio se traduce en que es uno de los pocos pueblos de la geografía española que cuentan con una candidatura política exclusivamente femenina, pues todas las componentes de la lista son mujeres.

Quieren no obstante dejar claro que no ha sido algo premeditado o provocado «sino que al final han sido las mujeres las que se han atrevido a dar el paso y a comprometerse. Ha habido hombres interesados, pero en el último momento se han echado atrás, aunque queremos dejar claro que hemos contado con todos», explica Granado.

La nueva candidata es consciente de que la tarea política, incluso en un pueblo de 504 habitantes, supone todo un reto y conlleva también sus dificultades, pero apunta que está preparada y formada para llevar a cabo el papel de regidora de su municipio y se verá respaldada en esta andadura política por Vanesa Burón (Cultura), Teresa Fraile (Urbanismo), Vanesa Herrera (Igualdad), Henar Villorejo (Sanidad) Mari Primo (Asociacionismo) y Margarita Calvo (Deporte). Todas ellas conforman un equipo que tiene como principales objetivos potenciar la importancia de dinamizar la vida en los pequeños pueblos, fijar población en Villabáñez y luchar contra el fantasma de la despoblación con medidas como el cheque bebé y la implantación de nuevas políticas al estilo europeo que fomenten la natalidad.

Con este nuevo mapa político serán los vecinos de Villabáñez los que decidan a su representante frente a las urnas el próximo 26 de mayo tras la polémica suscitada en las últimas semanas con los cambios en la candidatura del Partido Socialista.