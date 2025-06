El alcalde después del chaparrón: «Nos dedicamos a trabajar, no a poner 'tuiters'»

El portavoz socialista, Pedro Herrero, criticó la «falta de información» a la ciudadanía por parte del Ayuntamiento de Valladolid y censuró que el primer aviso ... propio en sus redes sociales no llegara hasta las 20:44 horas (aunque la cuenta del Consistorio compartió a las 20:10 otro mensaje de Protección Civil, de las 19:38, en el que se pedía evitar desplazamientos por la ciudad). La Agencia Estatal de Meteorología había activado el nivel amarillo por tormentas el lunes, pero el mismo martes por la tarde elevó la alerta a naranja.

Ante esta escasez de comunicación a través de las redes sociales, el alcalde, Jesús Julio Carnero, aseguró: «Nos dedicamos a trabajar, no a poner 'twitters'' (en referencia a los mensajes en la red social X). «Estuvimos trabajando, como tenemos que trabajar, de manera coordinada Policía Municipal, los Bomberos, el personal de Aquavall. En ese sentido, dimos una adecuada respuesta a la ciudadanía de Valladolid para resolver puntualmente las incidencias provocadas por la tormenta». El servicio de emergencias 112 recibió más de 200 llamadas durante la tarde del martes vinculadas con la tormenta, que derivaron en 186 salidas de los Bomberos y numerosas intervenciones de la Policía Municipal.

«Estábamos todas las unidades plenamente trabajando y dando respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Eso lo es importante. Con un tuit no resolvemos los problemas de movilidad o inundaciones que ocurrían en la calle. Todo es mejorable desde el punto de vista de la comunicación y seguiremos mejorando, no lo dude, pero dimos una respuesta pronta a lo verdaderamente importante, que es la actuación de los servicios públicos», concluyó Carnero, quien aprovechó para reivindicar de nuevo el soterramiento.

»La demostración de que los túneles son una mala solución desde el punto de vista de la verdadera integración es que cada vez que llueve un poco (o un mucho) los túneles rebosan agua y entonces impiden la circulación», indicó el regidor, quien calificó este como «un motivo más, fundamental y esencial, para que esta ciudad siga luchando por el soterramiento de la vía del tren. Porque soterrada la vía, los túneles no se cierran. Los vecinos y las vecinas andan, van en bicicleta, en coche particular o en transporte público siguen circulando porque no se anega nada. No hay motivo para que se anegue absolutamente nada porque no hay túneles», indicó.