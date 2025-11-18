El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Valladolid

Agreden a un hombre que les recriminó que vigilaran a dos menores mientras grababan vídeos de Tik Tok

Uno de los dos detenidos llegó a esgrimir un destornillador, con el que amenazó de muerte a la víctima

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:15

Comenta

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid el pasado sábado a dos hombres como presuntos autores de un delito de amenazas graves. Los hechos ocurrieron cuando la víctima vio en la calle Dos de Mayo a dos individuos que llevaban bastante rato vigilando a dos menores, que estaban grabando unos vídeos para Tik Tok.

La víctima, otro varón, les recriminó su actitud vigilante hacia los menores, a lo que los dos hombres reaccionaron con inusitada agresividad, abalanzándose hacia la víctima y empujándolo y tirándolo al suelo, a la par que le increpaban. Uno de los dos hombres llegó a esgrimir un destornillador con el que amenazó de muerte a la víctima.

Noticias relacionadas

Dos heridos tras una colisión entre un coche y una moto en el polígono de San Cristóbal

Dos heridos tras una colisión entre un coche y una moto en el polígono de San Cristóbal

Herida una mujer tras un choque entre dos vehículos en Tudela de Duero

Herida una mujer tras un choque entre dos vehículos en Tudela de Duero

Ésta, sintiéndose amedrentada, les dijo que iba a llamar a la Policía, ante lo cual los dos hombres se marcharon del lugar refugiándose en un garaje de un inmueble cercano. El requirente llamó a la sala CIMACC 091 y poco después se personaron en el lugar varias dotaciones policiales uniformadas, que se encontraban patrullando para evitar la comisión de hechos delictivos. Los agentes recabaron datos de los dos varones que les facilitó la propia víctima y otro testigo de los hechos, y se dirigieron al garaje del edificio donde se habían refugiado.

Una vez dentro, los policías realizaron una requisa por las dos plantas del garaje, localizando a los dos sujetos escondidos en la zona de acceso a los trasteros, tras una puerta que no querían abrir a los agentes. Finalmente, los policías consiguieron abrir la puerta e identificaron a los dos hombres, quienes reconocieron haber tenido una discusión momentos antes con otra persona.

En el cacheo superficial que se les practicó por motivos de seguridad, se localizó el destornillador que uno de ellos había esgrimido contra la víctima. Por todo esto, los agentes procedieron a la detención de los dos varones como presuntos autores de un delito de amenazas graves y a su traslado a dependencias policiales, donde tras finalizar las diligencias pertinentes, se tomó declaración a los dos hombres. Los hechos ocurridos se pusieron en conocimiento de la autoridad judicial mediante atestado policial, y ambos hombres quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sean requeridos para ello.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se lanza a las vías del tren en la estación de Valladolid para salvar a un hombre ebrio
  2. 2

    Bloquea el paso de un autobús en Parquesol y agrede al chófer por «adelantarle»
  3. 3 Colisión con una mujer herida en la rotonda de Villanubla
  4. 4

    Trepan para asaltar la fábrica Dulces El Toro y se llevan pertenencias de escaso valor
  5. 5 Ganaderos y pilotos de globos llegan a las manos tras un aterrizaje en Segovia
  6. 6

    Falele se jubila: San José despide a su panadero de toda la vida
  7. 7

    Un «chorro polar» desplomará los termómetros y traerá un ambiente «plenamente invernal» a Valladolid
  8. 8 Un millón de euros para la reforma de los pisos de Óscar Puente y Ana Redondo en Madrid
  9. 9 Buscan a un hombre de 42 años desaparecido desde el pasado viernes en Palencia
  10. 10

    El edificio del siglo XIX bajo el que se encuentra el mayor tesoro de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Agreden a un hombre que les recriminó que vigilaran a dos menores mientras grababan vídeos de Tik Tok

Agreden a un hombre que les recriminó que vigilaran a dos menores mientras grababan vídeos de Tik Tok