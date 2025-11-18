Agreden a un hombre que les recriminó que vigilaran a dos menores mientras grababan vídeos de Tik Tok

El Norte Valladolid Martes, 18 de noviembre 2025, 14:15 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid el pasado sábado a dos hombres como presuntos autores de un delito de amenazas graves. Los hechos ocurrieron cuando la víctima vio en la calle Dos de Mayo a dos individuos que llevaban bastante rato vigilando a dos menores, que estaban grabando unos vídeos para Tik Tok.

La víctima, otro varón, les recriminó su actitud vigilante hacia los menores, a lo que los dos hombres reaccionaron con inusitada agresividad, abalanzándose hacia la víctima y empujándolo y tirándolo al suelo, a la par que le increpaban. Uno de los dos hombres llegó a esgrimir un destornillador con el que amenazó de muerte a la víctima.

Ésta, sintiéndose amedrentada, les dijo que iba a llamar a la Policía, ante lo cual los dos hombres se marcharon del lugar refugiándose en un garaje de un inmueble cercano. El requirente llamó a la sala CIMACC 091 y poco después se personaron en el lugar varias dotaciones policiales uniformadas, que se encontraban patrullando para evitar la comisión de hechos delictivos. Los agentes recabaron datos de los dos varones que les facilitó la propia víctima y otro testigo de los hechos, y se dirigieron al garaje del edificio donde se habían refugiado.

Una vez dentro, los policías realizaron una requisa por las dos plantas del garaje, localizando a los dos sujetos escondidos en la zona de acceso a los trasteros, tras una puerta que no querían abrir a los agentes. Finalmente, los policías consiguieron abrir la puerta e identificaron a los dos hombres, quienes reconocieron haber tenido una discusión momentos antes con otra persona.

En el cacheo superficial que se les practicó por motivos de seguridad, se localizó el destornillador que uno de ellos había esgrimido contra la víctima. Por todo esto, los agentes procedieron a la detención de los dos varones como presuntos autores de un delito de amenazas graves y a su traslado a dependencias policiales, donde tras finalizar las diligencias pertinentes, se tomó declaración a los dos hombres. Los hechos ocurridos se pusieron en conocimiento de la autoridad judicial mediante atestado policial, y ambos hombres quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sean requeridos para ello.