Imagen de archivo de una ambulancia del 112. El Norte

Herida una mujer tras un choque entre dos vehículos en Tudela de Duero

El accidente se ha producido minutos antes de las ocho de la mañana de este martes en la CL-600

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 18 de noviembre 2025, 09:01

Una mujer de 52 años ha tenido que ser atendida tras una colisión entre dos turismos este martes en Tudela de Duero. El accidente se ha producido poco antes de las ocho de la mañana, sobre las 7:50 horas, en el kilómetro 27 de la CL-600, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se informaba del choque. El alertante requería, además, asistencia sanitaria para atender a una mujer de 52 años que presentaba malestar.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y una ambulancia para atender a la herida.

Por el momento no ha trascendido si ha precisado traslado hospitalario.

