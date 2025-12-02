El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dos patrullas vigilan la retirada del carrusel de la plaza de San Andrés por la calle Mantería. Antonio Pontes

Valladolid

Adiós al carrusel navideño de la plaza de San Andrés por carecer de permiso municipal

La Policía Local levanta acta por la instalación irregular de la atracción, que permanecía precintada desde el viernes, y obliga a su retirada del espacio peatonal

J. S.

Valladolid

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:35

Comenta

El espacio peatonal que une la plaza de San Andrés con la calle Mantería se liberó a última hora de la tarde del pasado lunes ... del carrusel navideño que ocupaba desde finales de la semana pasada este enclave comercial después de que los propietarios no consiguieran la autorización municipal para abrir allí la atracción.

