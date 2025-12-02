Adiós al carrusel navideño de la plaza de San Andrés por carecer de permiso municipal

ValladolidAdiós al carrusel navideño de la plaza de San Andrés por carecer de permiso municipal
La Policía Local levanta acta por la instalación irregular de la atracción, que permanecía precintada desde el viernes, y obliga a su retirada del espacio peatonal
J. S.
Valladolid
Martes, 2 de diciembre 2025, 19:35
El espacio peatonal que une la plaza de San Andrés con la calle Mantería se liberó a última hora de la tarde del pasado lunes ... del carrusel navideño que ocupaba desde finales de la semana pasada este enclave comercial después de que los propietarios no consiguieran la autorización municipal para abrir allí la atracción.
El carrusel permanecía precintado desde las cinco de la tarde del viernes, cuando los agentes realizaron una inspección rutinaria del mismo y comprobaron que sus propietarios no habían obtenido el pertinente permiso para ocupar la vía pública durante la campaña navideña, que arrancó el jueves anterior con el encendido de la iluminación.
Así que la atracción permaneció allí hasta el lunes siguiente, a las 20:15 horas, los agentes volvieron a San Andrés, ya con el propietario, quien tuvo que retirar el carrusel. Dos patrullas controlaron su marcha al tener que salir por la calle Mantería.
Los policías locales levantaron después el pertinente acta por lo ocurrido y lo trasladaron al Servicio de Vías Públicas del Ayuntamiento para que sus técnicos determinen si lo ocurrido puede ser motivo de sanción por la ocupación irregular del espacio público. Sus propietarios, en cualquier caso, podrían volver a instalar el carrusel en cuestión si tramitan ahora una nueva solicitud y se les concede la ocupación de otro espacio. Fuentes municipales han explicado que, de momento, no se les ha autorizado su apertura en otro punto de la ciudad y tampoco se ha abierto expendiente sancionador.
Los agentes realizan de manera periódica inspecciones de las atracciones navideños instaladas estos días en numerosas calles y plazas de la capital para comprobar tanto los permisos para su colocación como la documentación en materia de seguridad. En esta campaña solo el carrusel de la plaza de San Andrés carecía de la autorización para instalarse en este espacio municipal.
