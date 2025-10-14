600.000 euros para los elementos del museo del Centro de la Cultura del Vino en las Catalinas de Valladolid Posibilitará explorar el mundo de la enología desde las distintas facetas históricas, culturales, espirituales y sensoriales

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid aprobó hoy la planificación, gestión, diseño, producción, instalación y puesta en marcha de todos los elementos museográficos del Monasterio de Santa Catalina de Siena para acoger el Centro de la Cultura del Vino. El proyecto incluye experiencias inmersivas y multisensoriales, a través de tecnología interactiva y sensorial. El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 603.707 euros, financiado con fondos procedentes de la Unión Europea-Next Generation EU de los Planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia,

El objeto del contrato recoge la realización de la museografía de la primera fase del proyecto de rehabilitación parcial y adaptación al nuevo Centro del Vino de Valladolid, incluyendo diferentes espacios expositivos y otros espacios anejos. El plan se ejecutará sobre el proyecto de rehabilitación, que forma parte de otro contrato previo y cuya Fase 1 dio comienzo el pasado 18 de marzo. En concreto, habrá recursos separados en distintas salas para explorar la cultura del vino desde las distintas facetas históricas, culturales, espirituales y sensoriales. El recorrido museográfico se estructura en torno a 17 salas distribuidas en planta baja, entreplanta portería y planta primera.

En concreto, la empresa adjudicataria del contrato se encargará de la revisión y aplicación del proyecto museográfico ejecutivo, incluyendo los aspectos de diseño industrial y gráfico, así como la adecuación in situ de medidas y soluciones expositivas. En segundo lugar, del desarrollo de los contenidos definitivos, que comprenderá la redacción de textos y guiones finales, la adaptación de contenidos, traducciones y la revisión de estilo y de la ejecución del proyecto museográfico como producción, suministro, instalación, montaje y puesta en marcha de los elementos expositivos, interpretativos y de equipamiento, así como de los recursos digitales y audiovisuales; incluyendo también la señalización direccional, informativa e interpretativa, conforme a lo previsto en el proyecto ejecutivo.

La primera fase de rehabilitación del edificio comprende los espacios situados en paralelo a la calle Santo Domingo de Guzmán, e incluyen principalmente portería, iglesia y coro. Este nuevo proyecto, perseguirá transformar estos espacios en un verdadero Centro de la Cultura del Vino, resultando un espacio vivo donde celebrar y experimentar la cultura del vino en todas sus dimensiones.