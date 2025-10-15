Unas 300 personas secundan la huelga y protesta estudiantil por Palestina: «Netanyahu criminal, al tribunal penal»

La jornada de huelgas, paros y protestas por la situación incierta de Palestina tras el acuerdo de paz con Israel ha reunido a un centenar ... de personas frente al Consistorio durante el primer acto del día, convocado por CGT y CC OO, que han llamado a los trabajadores a hacer paros parciales de dos horas en tres turnos distintos para secundar las distintas movilizaciones, que culminará esta tarde con una nueva marcha convocada por la Plataforma Solidaria por Palestina, que se prevé que sea el 'plato fuerte' de los actos convocados para este miércoles.

En declaraciones a los medios de comunicación, como portavoz único de ambos sindicatos, Óscar Lobo, secretario general de UGT, ha hecho un llamamiento a pedir, durante una jornada que ha calificado de «lucha», garantías para «un alto el fuego permanente y duradero» y que la ayuda humanitaria «llegue de forma inmediata al pueblo palestino». «Estamos en un momento crítico porque no podemos permitir que esta puerta de esperanza se cierre», ha denunciado, señalando que, a pesar del acuerdo firmado, ya se está viendo algún «atisbo» de «problemas con la entrada de ayuda humanitaria». «Con esta jornada queremos que la ciudadanía pueda mostrar una vez más su apoyo para seguir presionando para que se restaure realmente el pueblo palestino y que se declare su Estado; se lo merecen», ha apostillado.

Más masiva ha sido la manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes, que ha reunido a más de 300 personas en Fuente Dorada para recorrer las calles de Valladolid hasta la Plaza de la Libertad, donde han hecho una parada frente al establecimiento de la cadena francesa Carrefour, al grito de «¡Israel asesina, Carrefour patrocina!». Minutos antes, en otra tienda de la céntrica calle Santiago, varias personas convocadas por CGT, a las que se han sumado miembros de la CNT, han protagonizado un piquete que ha finalizado con una pegada de carteles llamando al boicot, que señalaban, entre otros motivos, la «entrega de lotes de productos a soldados del ejército israelí».

«Hemos vuelto a salir a la calle en una jornada de huelga estudiantil y huelga general de los trabajadores para decir que esta paz de los genocidas y de los Estados occidentales, de los gobiernos de Europa y Norteamérica, no sirve», ha explicado Eduardo Alonso, militante del Sindicato de Estudiantes, en calidad de portavoz, para justificar el motivo de la convocatoria tras el acuerdo de paz firmado por Hamás e Israel bajo el auspicio de Trump. «No se garantiza la seguridad y la libertad del pueblo palestino, y lo único que tenemos claro es que hay que pararlo todo para frenar este genocidio que lleva sufriendo Palestina, no desde 2023, sino desde 1948, con la ocupación y el apartheid», ha profundizado.

Es por ello que piden «la ruptura de todo tipo de relaciones diplomáticas, culturales y deportivas con el Estado de Israel» en el ámbito que les compete. «Sobre todo, la ruptura de las relaciones estudiantiles y diplomáticas con centros educativos y universidades del Estado sionista», ha precisado, reconociendo que «no es el caso de la Universidad de Valladolid (UVA), que no tiene relaciones con Israel», pero «sí el de otras, incluso públicas, que mantienen proyectos tanto de investigación como de programas Erasmus», ha incidido. Señalando directamente algunas como la Complutense, la Autónoma de Barcelona o la de Navarra, pese a las presiones de sectores estudiantiles de apoyo a Palestina a los rectorados, «que no les han dejado».

Minutos antes del comienzo de la marcha, el portavoz ha asegurado que la convocatoria en las universidades públicas de Castilla y León, especialmente en la UVA, «está teniendo bastante éxito». «En todos los campus de la UVA está teniendo bastante seguimiento y, en Valladolid, muchos centros de la provincia la han secundado. En la concertada también se han sumado algunos profesores», ha aseverado, a la par que ha denunciado la postura de la Universidad de Salamanca: «No han dejado hacer huelga; ayer, a las diez de la noche, nos llegó un comunicado en el que decían que se negaban y no nos daban explicaciones», ha criticado.

Rostros jóvenes

Entre los manifestantes abundaban rostros jóvenes, que también han apuntado a una buena acogida de la huelga en sus respectivos centros. Así lo afirmaban Teresa Navarro y Noa Olmos, estudiantes de Bachillerato de 17 años, que esta mañana se han ausentado de sus clases en el instituto Antonio Tovar «porque Israel está cometiendo un genocidio contra Palestina y no nos podemos quedar callados». «De Ciencias han acudido algunos porque tenían examen, pero de Letras no ha ido casi nadie», precisaban.

«En la universidad la gente está bastante movilizada», explicaba María Pérez, de 19 años y estudiante de Filosofía de la UVA, aunque ha sido testigo de posturas «de todo tipo». «Hay gente haciendo comentarios que no vienen a cuento y que se nota que no tiene mucha idea sobre lo que está sucediendo o prefiere mirar para otro lado, pero también hay gente bastante implicada, y eso a mí me da mucha esperanza», resumía, pidiendo no actuar «solo desde lo simbólico», haciendo huelga «para pararlo todo».

La manifestación también ha sido secundada por estudiantes de centros de formación privada, como Óscar Riesco de Dios, de 18 años, que cursa Diseño de Moda en la ESI de Valladolid. «Estamos aquí para darles un poco de voz. Aunque Valladolid aparentemente no tenga nada que ver, porque no estamos en el mismo territorio que las personas que están sufriendo, también sentimos el dolor que están padeciendo, porque somos seres humanos», defendía.