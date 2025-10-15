El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La manifestación del Sindicato de Estudiantes ha partido desde Fuente Dorada hasta la Plaza de la Libertad.

La manifestación del Sindicato de Estudiantes ha partido desde Fuente Dorada hasta la Plaza de la Libertad. Rodrigo Jiménez
Unas 300 personas secundan la huelga y protesta estudiantil por Palestina: «Netanyahu criminal, al tribunal penal»

La jornada ha comenzado con la convocatoria de los sindicatos UGT y CC OO, que han reunido en torno a un centenar personas durante la protesta frente al Consistorio

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:19

La jornada de huelgas, paros y protestas por la situación incierta de Palestina tras el acuerdo de paz con Israel ha reunido a un centenar ... de personas frente al Consistorio durante el primer acto del día, convocado por CGT y CC OO, que han llamado a los trabajadores a hacer paros parciales de dos horas en tres turnos distintos para secundar las distintas movilizaciones, que culminará esta tarde con una nueva marcha convocada por la Plataforma Solidaria por Palestina, que se prevé que sea el 'plato fuerte' de los actos convocados para este miércoles.

