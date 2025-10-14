El acuerdo de paz no frena las movilizaciones por Palestina y los sindicatos convocan paros de dos horas

El acuerdo de paz para Palestina ratificado por Hamás e Israel no frenará las movilizaciones previstas para este miércoles, convocadas por la Red Solidaria contra ... la Ocupación de Palestina (RESCOP), de la que forma parte la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid y el Sindicato de Estudiantes, con el apoyo de los principales sindicatos. Bajo el lema «¡Lo paramos todo por Palestina!», las asociaciones propalestinas han hecho un llamamiento a una huelga general, a la que sucederá una manifestación simultánea en varias ciudades de España, que en Valladolid está convocada para las siete de la tarde en Fuente Dorada. En el mismo lugar, a las 12 horas, está citad la comunidad educativa.

«Esto no ha acabado con la firma del alto el fuego. Esto continúa y nosotras tenemos que seguir con nuestra lucha», explicaba Henar Redondo sobre el motivo de la continuidad de las protestas, en las que seguirán exigiendo «un embargo integral de armas y la ruptura de relaciones con el Estado genocida y sionista de Israel». «Mientras siga existiendo la colonización, la ocupación militar y el apartheid, tenemos que seguir luchando», apostillaba.

Los sindicatos CC OO y UGT no secundarán la huelga general, pero en su lugar han hecho un llamamiento conjunto a realizar paros de dos horas en los centros de trabajo en los que tienen representación sindical para apoyar las movilizaciones. «No es una convocatoria de huelga general al uso, vamos a dar cobertura mañana y tarde para que los trabajadores puedan hacer lo que consideren», ha explicado Ana Fernández de los Muros, secretaria general de CC OO en Castilla y León. Aunque no manejan estimaciones sobre el seguimiento de estos paros, ha adelantado que «como pasa en todas las convocatorias», los servicios mínimos marcados «son muy elevados e impiden la participación».

Más allá de las cifras, la representante sindical pide «poner el foco visibilizar esa solidaridad» con el pueblo palestino «en los centros de trabajo y en las movilizaciones convocadas en todas las capitales de provincia de la comunidad», además de en Ponferrada. «El acuerdo de paz, para nosotros, es muy tibio. En el papel no está el reconocimiento del Estado de Palestina», ha detallado sobre los motivos que los llevan a secundar las acciones convocadas por las plataformas propalestinas, con las que van a ir «de la mano» para pedir que el conflicto en Gaza «se resuelva con garantías y que el ambiente de paz sea duradero».

«Lo que tratamos es de dar cobertura legal a aquellos trabajadores que quieran mostrar su solidaridad con el pueblo palestino», ha ratificado Óscar Lobo, secretario general de UGT, detallando que los paros, en los que está previsto que se produzcan asambleas y encuentros para «trabajar en la misma dirección», se van a llevar a cabo «en tres turnos». Un primero de 10 a 12 horas, otro de 14 a 16 horas y, finalmente, un tercero de cinco a siete de la tarde, coincidiendo con los distintos actos del día, para que los trabajadores que así lo deseen «puedan secundarlos».

Concentraciones mañana y tarde

Además de secundar las movilizaciones convocadas en horario de mañana y tarde por el Sindicato de Estudiantes (12 horas) y por la Plataforma Solidaria por Palestina de Valladolid (19 horas) en Fuente Dorada, las secciones sindicales de UGT en Castilla y León acudirán a «aquellos centros de trabajo de carácter más público», como ayuntamientos, subdelegaciones del Gobierno o delegaciones territoriales de la Junta, para hacer diversas concentraciones por la mañana. En Valladolid han convocado una protesta frente al Consistorio a las 11 horas «para quien quiera sumarse».

«Lo que se trata es de extender las acciones durante toda la jornada», ha precisado Lobo, que ha defendido la necesidad de seguir presionando socialmente para que «la puerta no se cierre» en un momento «crítico» del acuerdo: «Entendemos que con lo que se ha firmado únicamente se ha producido el fin de los bombardeos y el intercambio de rehenes, pero queda mucho por hacer. Hay una importante labor de reconstrucción y de ayuda humanitaria para que este proceso no sea reversible».