El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una veintena de manifestantes portan una gran bandera de Palestina en la calle Miguel Íscar durante la manifestación del pasado 2 de octubre. Iván Tomé

Valladolid

El acuerdo de paz no frena las movilizaciones por Palestina y los sindicatos convocan paros de dos horas

UGT y CC OO han explicado que el objetivo es «dar cobertura legal» para que los trabajadores puedan formar asambleas o acudir a los distintos actos convocados durante el día, mañana y tarde

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Martes, 14 de octubre 2025, 19:44

Comenta

El acuerdo de paz para Palestina ratificado por Hamás e Israel no frenará las movilizaciones previstas para este miércoles, convocadas por la Red Solidaria contra ... la Ocupación de Palestina (RESCOP), de la que forma parte la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid y el Sindicato de Estudiantes, con el apoyo de los principales sindicatos. Bajo el lema «¡Lo paramos todo por Palestina!», las asociaciones propalestinas han hecho un llamamiento a una huelga general, a la que sucederá una manifestación simultánea en varias ciudades de España, que en Valladolid está convocada para las siete de la tarde en Fuente Dorada. En el mismo lugar, a las 12 horas, está citad la comunidad educativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El convulso estreno de un restaurante en la plaza Circular de Valladolid
  2. 2

    La Roja regatea un atasco kilométrico en la A-62
  3. 3 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid
  4. 4

    Instalan bolardos para que los peatones no se golpeen en la cabeza contra las nuevas farolas de Arco de Ladrillo
  5. 5 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  6. 6

    Cuatro décadas viviendo en una chabola en Valladolid: «No quiero que más nietos nazcan aquí»
  7. 7 Reabierta una vía de alta velocidad entre Madrid y Valladolid tras cinco horas cortada
  8. 8

    Cuatro horas de espera para ver a la Selección... y solo tres jugadores se paran a saludar
  9. 9 Vuelca un coche tras colisionar con una furgoneta en la avenida de Zamora
  10. 10

    Triplica la tasa de alcohol y se estampa contra el nuevo quitamiedos de Arco de Ladrillo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El acuerdo de paz no frena las movilizaciones por Palestina y los sindicatos convocan paros de dos horas

El acuerdo de paz no frena las movilizaciones por Palestina y los sindicatos convocan paros de dos horas