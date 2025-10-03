Los 170 pisos de alquiler «asequible» para jóvenes en Parque Alameda estarán listos en junio

El Norte Valladolid Viernes, 3 de octubre 2025, 13:17 Comenta Compartir

La promoción de 170 viviendas colaborativas, destinadas al alquiler «asequible» joven, que se construyen en el barrio de Parque Alameda de Valladolid, estarán terminadas en el mes de junio, tras ejecutarse una inversión de unos 22 millones de euros. Esta actuación, que se ofrecerán a un precio «notoriamente inferior» al del mercado, tienen una calificación energética 'A' y un consumo casi nulo, puesto que dispondrán de una red interna de calor a partir de biomasa, hasta que se despliegue un sistema de este tipo en la zona.

Este viernes, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, visitaron esta promoción, situada entre las calles Campo Charro, Salón de Avadengo y Valdeón, que se está edificando a través de fachadas industrializadas, que incorporará también cuartos de baño hechos en mediante este modelo.

En ese sentido, Suárez-Quiñones explicó que esta promoción «ejemplar» cuenta con nueve bloques de 19 pisos de dos habitaciones, salón-cocina y baño, y uno de ellos, de 18. Además, disponen de un área verde y zonas compartidas de lavandería y 'living', así como de un marchamo de «calidad» y «sostenibilidad», lo que a su juicio la hace comparable con las que se está promoviendo en ciudades como Copenhague (Dinamarca).

Por ello, el titular de vivienda defendió la política real, «de hechos y obras», de la Junta, frente a las del Gobierno de España que aseguró son «anuncios», «planes» e «incumplimientos». De hecho, señaló que se están construyendo en la comunidad unas 3.000 viviendas tanto para alquiler, como para compra, orientadas especialmente hacia los jóvenes. Además, recordó las ayudas al pago de la renta, los descuentos del 20% en los precios de venta o los avales a las hipotecas.

En Valladolid, señaló el consejero, son 700 viviendas las que promueve la Junta en distintas ubicaciones y diferentes modalidades. En la ciudad, sobre suelo cedido por el Ayuntamiento, son 609, que se suman a las que promueve Viva. Una de ellas, dijo, es la de Parque Alamada, pero recordó que están en marcha otros proyectos como los de 'Cuarteles', cuyo concurso para la rehabilitación se resolverá en las «próximas semanas», o la de Vadillos, con 51 viviendas, que tendrá una «próxima decisión».

Un «grandísimo trabajo»

Por su parte, el alcalde de Valladolid avanzó que preparan una actuación más en esta materia que se presentará una vez esté «afinado» y significó que son 650 los pisos que se están construyendo en la ciudad de la mano de la Junta. Por ello, Jesús Julio Carnero valoró el «grandísimo trabajo» que están realizando el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero Suárez-Quiñones.

«No hay parangón. No hay un momento a lo largo de la historia de los últimos años de la ciudad de Valladolid en el que se esté produciendo esto», dijo, tras recordar las promociones de Los Viveros, de Huerta del Rey, Parquesol, además de la de Artillería o el antiguo cuartel de Vadillos. Son, en conjunto, más de 650 viviendas, la mayoría para jóvenes y en régimen colaborativo.

«Gracias a la Junta de Castilla y León por esta sensibilidad», dijo antes de visitar la promoción de 170 viviendas de Parque Alameda, que aseguró era una actuación «maravillosa» porque contará con áreas verdes y zonas colaborativas.