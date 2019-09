Rosalía, quién te viste y quién te ve La cantante catalana sorprende con cada uno de sus arriesgados 'looks' convertida ya en un referente en la escena de la moda española SONIA QUINTANA Jueves, 5 septiembre 2019, 07:31

Enfundada en un dos piezas 'peluche' de top 'crop' y minifalda fucsia de la diseñadora catalana María Escoté arrasó Rosalía con el videoclip de su tema 'Malamente', reproducido más de un millón de veces en tan solo dos días desde su lanzamiento. La creadora de los 'looks' de aquel videoclip fue la estilista Cris Quer, quien puso en la escena de la moda española a la autora del 'tra, tra', con ese estilo chandalero 'chic' con toque flamenquito. De ahí... las imágenes hablan por sí solas.

De Escoté también fue, por ejemplo, el voluminoso conjunto de pantalón y top de seda color rosa chicle (chándal con volantes) inspirado en Las Supernenas que la artista catalana eligió para la gala de los MTV EMA en Bilbao. Otro de los miembros del jurado del programa de RTVE 'Maestros de la costura' se convirtió enseguida en su diseñador de cabecera: Palomo Spain, a quien la cantante encargó el diseño del vestuario de su gira 'El mal querer'. ¿Quién no recuerda a Rosalía con ese body rojo con cuerpo de encaje cuajado de pétalos a modo de volantes inspirado en la mítica escena de 'American Beauty' en la que aparece Mena Suvari desnuda en un baño de pétalos de rosa?

Flecos, volantes, dorados, brillos, 'animal print', látex negro, transparencias... A Rosalía no se le resiste ninguna tendencia, ¿o se le resisten todas? Su hermana Pilar Vila, 'Pili', es su asistente personal y también se ocupa de su estilismo. Como curiosidad, el llamativo chándal de terciopelo rojo de Danielle Guizio con el que la artista protagoniza varias secuencias del citado videoclip de 'Malamente' es de su hermana. Rosalía también se deja asesorar en temas de 'trapitos' por la estilista María Simún, hija del fallecido exlíder de Los Secretos Enrique Urquijo. María, sí, la de 'agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. Que esta noche es la más fría, y no consigo dormir...' forma parte del séquito que rodea a la catalana.

Para la gala de los Grammy Latinos Rosalía recurrió a la joven estilista Samantha Burkhart, una de las más reclamadas en la industria de la música. Burkhart también firma los 'looks' de su videoclip 'Con altura'. Pero en su vestidor conviven lo mismo prendas firmadas por Moschino o Domminico que por Pull&Bear (firma para la que la artista ha realizado hasta el momento dos colaboraciones). Rosalía no tiene miedo a nada. ¡Qué tiemblen la mismísimas Lady Gaga y Kim Kardashian! Lo del vestido de filetes o el abrigo estampado con billetes de un dólar ya es agua pasada. La cantante catalana sorprende con cada uno de sus arriesgados 'looks' convertida ya en un referente en la escena de la moda española. ¿Quién te viste? ¿Quién te ve? Trá, trá.