'El armario de...' Javier Peña: «En invierno me gusta ponerme las típicas boinas estilo 'Peaky Blinders'» Peña muestra una camisa de Tiwel con estampado de mameis, fruta exótica dominicana. / Henar Sastre El cocinero vallisoletano, presentador del programa de RTVE 'Comerse el mundo', confiesa que «en invierno soy de cuadros; en primavera, de camisas vaqueras lisas; y en verano, muy de estampados» SONIA QUINTANA Jueves, 11 julio 2019, 07:43

Es uno de los concursantes más queridos de la segunda temporada de 'Top Chef', el 'talent' culinario que le abrió las puertas de la televisión. A la espera de que RTVE estrene la segunda temporada de 'Comerse el mundo' y «con un par de proyectos de los que todavía no puedo contar nada», Javier Peña (Valladolid, 1979), nos abre hoy las puertas de su armario. «Los estampados relacionados con comida me atraen, no puedo evitarlo», confiesa entre risas el 'chef' vallisoletano.

-¿Armario o vestidor?

-Armario. No he tenido nunca vestidor, pero si tuviera casa para tener un vestidor... Vestidor, ¿por qué no? ¡Encantado de la vida!

-¿A qué huele tu armario?

-A la colonia que utilizo que, ahora mismo, es 'Police', una colonia muy fresquita. Me gusta que mi armario huela a fresquito.

-¿Eres una maniático del orden o tu ropa vive en el caos?

-Soy un maniático. Me gusta tenerlo todo ordenadito. Me gusta saber lo que me quiero poner, llegar y cogerlo. El armario lo tengo ordenado por prendas de verano e invierno y éstas, a su vez, divididas en blanco y color. Las camisetas blancas y grises en el mismo montón y las camisetas de color en otro montón. Con las camisas hago lo mismo.

-¿Te preocupa tu imagen?

-La primera impresión es importante. Soy presumido; pero siempre con mi rollo. No tengo ningún problema en ir a un acto un poco más serio con mi estilo. Siempre me ha gustado la moda. Mis padres tuvieron hace muchos años una tienda de ropa en la calle Catedral (de Valladolid) y, a lo mejor, se me quedó algo.

-¿Te gusta ir de tiendas? ¿Sólo o acompañado?

-Me gusta ir de tiendas, sí, y no me gusta ir con nadie. Me gusta ir solo. Voy más tranquilo. Me gusta recrearme y mirar lo que me interesa; y si voy a tiro hecho, no me gusta que otra persona me entretenga. Soy de los de 'he venido a hablar de mi libro'. También te digo que no me gusta que me atiendan, me atiendo solo. Si necesito algo, pregunto. Confieso que cuando estoy un poquito estresado me relaja ir de tiendas y darme un caprichín.

-¿Cuál ha sido tu última adquisición?

-Unos pantalones cortos de verano que compré hace tres o cuatro semanas.

-¿Eres de los que estrenas nada más llegar a casa o en tu armario hay prendas con la etiqueta del precio puesta?

-Me pillas. Tengo un par de prendas con etiqueta pero normalmente soy de estrenar. Voy a explicarlo. En muchos viajes suelo comprar ropa que a lo mejor no me puedo poner en esa temporada en España. Este año, por ejemplo, hemos grabado 'Comerse el mundo' en Chile y Argentina, que ya era verano, y he traído algunas prendas que quiero ponerme ¡ya!

-¿Cuál es la prenda más antigua que conservas?

-Una camiseta con la que jugaba al rugby en el Minotuaro. Tiene que tener veintitantos años. Ahora la tengo colgada en mi restaurante pero seguro que me valdría. Las prendas de antes no eran tan ajustadas como las de ahora, eran de algodón, se daban de sí... ¡me cabría seguro!

-¿Qué es lo más caro y lo más barato que tienes en tu armario?

-¿Lo más caro? Un abrigo de Geographical Norway. Los abrigos me gustan bastante, siempre tengo dos o tres. ¿Y lo más barato? Unas sandalias de cinco pavos.

-¿Eres de lisos o estampados?

-Depende. Y de esto nos reímos mucho en la cocina. En invierno soy de cuadros; en primavera, de camisas vaqueras lisas; y en verano, muy de estampados. Tengo una camisa de papayas, otra de cocos... Los estampados relacionados con comida me atraen, no puedo evitarlo, lo suelo buscar. ¿Mi color favorito? El azul, concretamente, el marino. Yo creo que me sienta bien.

-¿Prestas tu ropa?

-Sí, pero eso sí, me gusta que me la devuelvan. Pedírmela como tal los amigos no me la piden, eso es más de chicas, ¿no? Pero si alguien se queda en casa y necesita ropa por algo, sin problema.

-¿Cuál es tu prenda favorita?

-Soy muy de camisas y de zapas y me encantan las gorras. Me gusta mucho llevar gorras. Las doy buen uso y las suelo machacar. Cada año dos gorritas caen. Además soy de gorra en verano... y en invierno. En invierno me gusta ponerme las típicas boinas estilo 'Peaky Blinders'.

-¿Qué no te pondrías nunca?

-Una prenda que lleve rosa y rojo al mismo tiempo. Me llorarían los ojos.

-¿Cuánto tiempo tardas en decidir qué te vas a poner por las mañanas? ¿Y si vas a un evento?

-No tardo mucho, soy bastante rápido. Como normalmente me visto para desvestirme y vestirme de cocinero, hay muchas veces que tampoco me como mucho la cabeza. Soy muy básico: zapas, vaquero y camisa. No suelo tardar mucho en saber qué ponerme. Si tengo que ir a un evento, tampoco. Tiro de camisa lisa blanca, pantalón de pinzas y, depende del tipo de evento, me pongo zapatos, muy poco habitual en mí, o unas zapatillas. Me gusta llevar americana, pero no para mi día a día.

-Le cambiarías con los ojos cerrados el armario a...

-No me lo había planteado nunca... No se lo cambiaría a nadie. La verdad es que estoy muy contento con todo lo que tengo. No me suelo fijar mucho en lo que lleva el resto de la gente. Sigo mi propio estilo y a mí me gusta. No me guío por lo que lleva no se quién.