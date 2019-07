'El armario de…' Ania Iglesias: «Confieso que me sigo poniendo ropa de cuando tenía, no exagero, 20 años» La vallisoletana, finalista de la primera edición de 'Gran Hermano', asegura que la suya fue «la maleta más grande que ha entrado en un 'reality' en este país» SONIA QUINTANA Jueves, 4 julio 2019, 07:36

Finalista de la primera edición de 'Gran Hermano', el 'reality' más longevo de la historia de la televisión en España, Ania Iglesias (Valladolid, 1970), modelo publicitaria, actriz y relaciones públicas, asegura que la suya fue, hace casi 19 años, «la maleta más grande que ha entrado en un 'reality' en este país». «Mi compañero Ismael Beiro (ganador de aquella primera edición) cuando vio mi maleta dijo:' ¡Anda, debe de venir una marquesa'», recuerda entre risas la vallisoletana que hoy nos abre las puertas de su armario.

-¿Armario o vestidor?

-Vestidor, sin duda. Aunque, de momento, por el tamaño de mis habitaciones no me lo he podido permitir. Precisamente ahora me estoy rompiendo la cabeza para poner uno en mi casa.

-¿A qué huele tu armario?

-A los perfumes que uso. Soy una enamorada del perfume y, además, una maniática con los olores.

-¿Eres una maniática del orden o tu ropa vive en el caos?

-Lamentablemente, soy un desastre. De verdad que intento tenerlo todo ordenado; preferiblemente por temáticas: camisas, faldas, pantalones… pero yo no sé qué pasa que se me revuelve todo en un día. Algún duende o algo. Admiro el orden. Mi chico tiene un armario impecable pero, vamos, el mío es un caos. Hasta se ríe de lo desastre que soy (lo que es el amor). Cuando vamos a un hotel él lleva una maleta perfecta y yo, en dos minutos, he sacado todas las cosas y han invadido la habitación. Es un defecto que tengo que tratarme, yo la intención la pongo. Por suerte el caos solo es con el armario; en mi vida lo llevo todo a rajatabla, pero lo de la ropa… Quizás sea una rebeldía de la infancia porque mi madre era muy ordenada. ¡No sé! Pediré hora con el psicólogo.

-¿Te preocupa tu imagen?

-Soy muy presumida y coqueta. Desde pequeña tenía muy claro lo que quería ponerme y lo que no. Luego trabajando en moda, en la tele... Teniendo una imagen pública ya me hice más esclava de mi imagen. No se trata de destacar por guapísima sino por cuidada y con estilo; a poder ser original. Cuidarse y querer llevar una imagen cuidada no es frívolo ni absurdo; forma parte de quererse y mostrar la mejor versión de uno mismo.

-¿Te gusta ir de tiendas? ¿Sólo o acompañada?

-Me gusta ir de tiendas, pero prefiero ir a tiendas que ya conozco. Tengo ya algunas tiendas de moda, tanto en Madrid como en Valladolid, que me encanta la ropa que tienen y compro allí, También soy de las que compra por Internet. Preferiblemente me gusta ir sola.

-¿Cuál ha sido tu última adquisición?

-La camisa roja que llevo en la foto. Es de la firma Top Love.

-¿Eres de las que estrenas nada más llegar a casa o en tu armario hay prendas con la etiqueta del precio puesta?

-Tiendo más a estrenar nada más llegar a casa. En mi armario no hay prendas con etiquetas.

-¿Cuál es la prenda más antigua que conservas?

-Confieso que me sigo poniendo ropa de cuando tenía, no exagero, 20 años. Trabajé como modelo hace años muchos años con una firma francesa que se llama Kokai y aún conservo prendas suyas. Espero no cambiar de talla, así podré seguir usándolas.

-¿Qué es lo más caro y lo más barato que tienes en tu armario?

-Lo más caro, un traje de falda y corpiño de Alberta Ferreti, que le he sacado poco partido, la verdad. ¿Y lo más barato? Alguna camiseta de un euro.

-¿Eres de lisos o estampados?

-Soy de colores. Salvo en vestidos y zapatos, que me gustan los estampados o multicolores; para el resto, pantalones, camisas…, me suelen gustar los colores lisos. Dentro de los colores me encanta el azul, menos el azul marino (llevé muchos años uniforme en el colegio). El aguamarina me encanta y los rojos y los rosas… Insisto, los colores me encantan.

-¿Prestas tu ropa?

-Síiiiiiii. Presto, regalo, aconsejo… Últimamente con la hija de mi pareja, que tiene 13 años pero parece que tiene 16 porque está altísima, nos cambiamos ropa. Cuando a ella no le gusta ya algo me lo quedo yo y ella tira de mi armario. Es verdad que mi talla es pequeña y no todo el mundo puede usar mi ropa pero, vamos, mi armario está a disposición; no tengo problema en compartirlo.

-¿Cuál es tu prenda favorita?

-Zapatos. Tengo… ¡ni lo sé! Los zapatos me parecen pequeñas joyas. Además como considero que tengo los dedos de los pies feúchos, me fijo mucho en los zapatos. Puedes llevar un básico y luego dar un punto de originalidad al 'look' con los zapatos. Los de la foto me inspiraron Aladino. También me encantan los tops deportivos. La ropa de deporte es muy habitual en mi armario; me fascina.

-¿Qué no te pondrías nunca?

-Si puedo evitaría un pantalón blanco pitillo apretado. Y menos con un tanga negro y con algo negro por arriba. Los pantalones blancos ajustados no me parecen ni estilosos ni elegantes; aunque tengas una figura envidiable.

-¿Cuánto tiempo tardas en decidir qué te vas a poner por las mañanas? ¿Y si vas a un evento?

-No me pongo lo primero que pillo, pero no tardo nada en decidir. Si voy a un evento, por suerte, tengo muchas marcas a mi disposición para elegir lo que quiero llevar; ahí sí me lo pienso mucho más.

-Le cambiarías con los ojos cerrados el armario a...

-Carmen Lomana. Me parece que tiene un gusto exquisito y combina perfectamente el vestuario y complementos. Yo no soy mucho de pendientes, pero a ella le quedan estupendos. Me parece sofisticada y sexy a la vez. Además, teniendo en cuenta que no es una niña, luce una imagen cuidada y espectacular. Me da igual si es a golpe de bisturí. Millones de personas en el mundo tiran de bisturí y no tiene un 'acabado' tan bueno. Su estilo y figura me encantan.