Facebook te pide el número de teléfono, pero no es posible borrarlo

JOSÉ A. GONZÁLEZ Madrid Miércoles, 6 marzo 2019

La seguridad siempre ha sido una prioridad para las redes sociales y han perseguido a sus usuarios para que protegieran sus cuentas. Para ello han pedido en repetidas ocasiones información personal, especialmente, el número de móvil para, si el usuario quería iniciar sesión desde un nuevo dispositivo, la plataforma le enviaba un mensaje con un código para poder entrar. Autentificación de dos factores.

La más insistente en los últimos años ha sido Facebook, pero ahora una serie de informes desvelados por el diario The Guardian señalan que la compañía de Mark Zuckerberg podría haber utilizado estos números de teléfono para «otros fines».

A la investigación se suma The New York Times que afirma que la red social permite que cualquier persona busque un usuario por su número de teléfono. Según ha explicado en Twitter, Jeremy Burge, moderador de una famosa página en Facebook, una vez introducido el número no se puede borrar.

«Facebook ve el número de teléfono como la manera de unificar sus conjuntos de datos y esto el tipo de cosas solo les da menos credibilidad cuando se trata de proporcionar un número», apunta Burge.

Este procedimiento se lanzó en 2011 y como explicó la red social garantizaba la seguridad de sus usuarios al tener dos credenciales para poder acceder a los perfiles. Facebook asegura que los usuarios pueden elegir la configuración y privacidad del número de teléfono. «La configuración se aplica a cualquier número de teléfono que hayas agregado a tu perfil y no es específica de ninguna función», señala la compañía a TechCrunch.

Sin embargo, muchos usuarios desconocían esta característica. Por defecto, la configuración permite que cualquier persona pueda encontrar a otro en Facebook si tiene su número de teléfono. No obstante, la red social permite la modificación para ser encontrado solo por amigos o amigos de amigos, pero, eso sí, no es posible desactivarlo.