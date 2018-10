Cádiz da un salto en la carrera por el Hyperloop, el tren del futuro Airtificial, la antigua Carbures, presenta la primera cápsula de pasajeros para viajes supersónicos que ha realizado en fibra de carbono para la estadounidense HTT IGNACIO LILLO Málaga Martes, 2 octubre 2018, 15:47

No tiene parabrisas, porque tampoco llevará maquinista, ni ventanas al exterior. Sólo dos puertas por las que una cola de ejecutivos, socios, clientes e inversores internacionales y proveedores van entrando para conocer el interior de la cápsula Quintero One, la primera que Airtificial, la antigua Carbures, ha desarrollado casi íntegramente en fibra de carbono para la estadounidense Hyperloop Transportation Technologies (HTT) en su factoría del Puerto de Santa María (Cádiz) y que se ha presentado este mediodía en primicia mundial.

El vagón tiene 30 metros de longitud, pesa cinco toneladas y ha sido diseñada por el estudio británico Priestman Goode, tras 21.000 horas de trabajo. A partir de este momento, el vehículo se entregará al centro de investigación y desarrollo de HTT en Toulouse (Francia), para su montaje e integración en el sistema. El objetivo es que a finales del año que viene esté listo para rodar en las primeras líneas comerciales, que la compañía ha anunciado que estarán en China y los Emiratos Árabes.

HTT es una de las compañías a nivel mundial que está compitiendo por desarrollar e implantar este sistema de transporte, en el que las cápsulas viajarán dentro de tubos de vacío a velocidades casi supersónicas, de unos 1.200 km/h. De hecho, como apuntó la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que se encontraba entre los asistentes, cuando la tecnología se implante se podrá viajar desde Cádiz hasta Barcelona en una hora.

Este conglomerado de empresas compite, entre otras, con Virgin Hyperloop One, que es la que se implantará a partir de marzo del año que viene en las naves de Adif en Bobadilla (Antequera) para avanzar en el desarrollo de sus sistemas de seguridad, y que ya cuenta con un vagón en pruebas en su circuito de ensayos en el desierto de Nevada.

La presentación, con una estética de show americano, contó con más de un centenar de asistentes y decenas de medios de comunicación acreditados. Entre los participantes se encontraban los cofundadores de la compañía: Dirk Ahlborn, consejero delegado; y su socio Bibop Gresta, presidente. «Hace cinco años eran sólo dos palabras, una idea, mucha gente no creía que se pudiera hacer, decían que era imposible. Ahora sólo escuchamos la pregunta de cuándo va a ser una realidad», comentaron. Unas 800 personas pertenecientes a 15 compañías están involucradas en su desarrollo. Como principal reto, más allá del tecnológico, recordaron el de la regulación legal para que se pueda implantar sobre el terreno. «Estamos trabajando con los gobiernos para cambiar las normas de todo el mundo, con un marco de seguridad», añadieron, y pusieron de relieve que ya se han firmado los primeros acuerdos comerciales con China y los Emiratos Árabes Unidos.

Desde Cádiz para el mundo

Rafael Contreras, cofundador y director ejecutivo de Airtificial (fruto de la fusión entre Carbures e Inypsa) puso de relieve que el de hoy es «un día histórico», y parafraseando a Jean Cocteau, aseguró: «Lo hicimos porque no sabíamos que era imposible». El empresario mostró su orgullo porque este desarrollo tecnológico haya sido posible desde Cádiz para el mundo. «Formamos parte del cambio de mentalidad, de un mundo sostenible, capaz de integrar la tecnología con el ser humano, donde la robótica apoya y no sustituye al ser humano». A su vez, puso de relieve que la construcción en fibra de carbono, que es la especialidad de la fábrica, significa menos consumo energético y emisiones de CO2, y un futuro más sostenible. «No es un avión, no es un tren, es Hyperloop y está hecho en mi tierra, de una manera global pero sin perder la esencia. Nos vemos en las estaciones de Hyperloop», se despidió.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, comparó este hito con el que supuso la llegada de la alta velocidad a Sevilla (el primer AVE de España). «Andalucía no teme a la rebotización porque estamos preparados; se ha apostado por el talento, por nuestros parques tecnológicos, 'startups' (empresas tecnológicas), por el talento y el conocimiento», afirmó. «Ahora presenta su cápsula desde Cádiz para el mundo, con tecnología andaluza en el primer nivel, con un entorno sostenible, en la quinta revolución del transporte, hoy estamos haciendo un gran servicio por la sostenibilidad y el futuro».