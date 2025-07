La prohición de nadar en la Laguna Negra es «permanente e irreversible»

El Norte Valladolid Sábado, 19 de julio 2025, 19:06 Comenta Compartir

La decisión de prohibir la celebración de la Travesía a la Laguna Negra será permanente y previsiblemente las medidas para salvaguardar este Parque Natural que engloba también el espacio de los Circos Glaciares de Urbión irán en aumento. El Patronato del Parque Natural decidió en 2023 no autorizar la celebración de la prueba que reunía a cientos de personas. La decisión es irreversible debido a que el cambio climático y la presión turística ha provocado que el espacio sea un lugar «sensible».

El director del espacio, Óscar Carrascosa, avanzó a Ical que próximamente se ejecutará una pasarela desde la laguna hasta Urbión para proteger la vegetación, y adelantó que todas las medidas que se adopten serán de índole conservacionista para garantizar sus valores medio ambientales a las generaciones venideras.

La eutrofacización de la laguna, es decir la proliferación de algas, es evidente, desde hace años. Esto fue determinante para que la Dirección del parque adoptará prohibir realizar esta prueba, un clásico dentro de las actividades de verano de la provincia que daba visibilidad a la conocida como la 'Soria verde'.

Óscar Carrascosa, señaló el estado ecológico de la laguna no aconsejaba ni el pisoteo ni el baño porque implicaba remover los sedimentos e incrementar el nivel de materia orgánica, y agregó que esto provoca que el agua estuviera cada vez más verde. «No es normal que durante todo el año se proteja y que un día se permita todo», puntualizó.

«Este año solo ha estado helada 15 días. Contra esto no podemos hacer nada pero sí sobre la materia orgánica que se aporta», Óscar Carrascosa director del Parque Natural

En 2016 se detectó un episodio de intenso crecimiento algal, con fuerte coloración verde del agua, que llevó a la puesta en marcha de una investigación para esclarecer sus causas y disponer de datos sobre el proceso de eutrofización.

De este modo, se aprobó implementar dispositivos de monitorización continuada que permitieran avanzar en el seguimiento y predicción de los cambios del ecosistema y de las acciones correctoras que se ejecuten, así como en el conocimiento de las relaciones causales; control de peces y cangrejo señal para moderar su efecto sobre los macrófitos y macroinvertebrados, que tiene interés conservar o recuperar desde el punto de vista de la funcionalidad ecológica o proteger las formaciones de macrófitos existentes y facilitar la recuperación de su distribución potencial.

«Con la monotorización de la laguna se hace un seguimiento de sus valores porque se pretende equilibrar el nivel de la materia orgánica. Este año está menos verde pero la temperatura que afecta de forma considerable no la podemos controlar», reseñó.

Al respecto, el director resaltó que el incremento del periodo vegetativo del alga, que da esa tonalidad verdosa, antes eran seis meses y ahora es de diez. «Este año solo ha estado helada 15 días. Contra esto no podemos hacer nada pero sí sobre la materia orgánica que se aporta», resaltó.

Presión turística

Óscar Carrascosa consideró que las medidas de conservación que se adopten deberán implementarse a largo plazo, es más cree que no se volverá a permitir el nado ni el baño. «Con el cambio climático los espacios cada vez van a ser un lugar sensible y las medidas protección se deben adoptar. A nivel de eutrofización es un lugar sensible de moderado a bajo, pero cualquier situación puede hacer cambiar esta valoración».

La presión turística provocó además, que el Patronato estableciera una regulación que permite no acceder en vehículo y regular el número de personas que entran. «La Laguna es visitada, independientemente de la estación. En los puentes y Semana Santa es muy visitada pero el turismo de invierno es cada vez mayor», aseguró para indicar que es el espacio natural más visitado de Castilla y León.

Este espacio está originado por erosión glaciar de tipo circo, con escasa fluctuación del nivel del agua a lo largo del año. Posee una superficie de 3,24 hectáreas, un volumen de 161 decámetros cúbicos y una profundidad máxima de ocho metros. Su característica principal habitual es la transparencia de sus aguas, singularidad que motivó su nombre de Laguna Negra.