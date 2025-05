Un falso aviso de bomba en Soria provoca el desalojo de un edificio de viviendas

La Policía Nacional ha desalojado un edificio de viviendas de la calle Venerable Palafox de Soria por una amenaza de bomba que ha resultado ser ... una falsa alarma.

Los agentes de la Policía Nacional han recibido un aviso esta mañana del servicio de emergencias 112 en el que se informaba de que un particular había tenido una llamada telefónica en la que, de forma confusa, se le indicaba que había una bomba en Venerable Palafox. Este particular vive en un inmueble de esta calle con la esquina de Merineros.

De forma inmediata la Policía Nacional ha activado el protocolo de seguridad correspondiente y ha desalojado el edificio en el que reside la persona que ha recibido la llamada y ha acordonado la zona como medida de precaución.

Las primeras inspecciones realizadas sobre el terreno no han revelado indicios que confirmen la existencia de explosivo alguno, y se confirma que se trata de una falsa alarma.

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, explica «que he sido yo quien he llamado al subdelegado del Gobierno Miguel Latorre y al alcalde de Soria, Carlos Martínez, en cuando me han transmitido el aviso del 112, en ese momento nos hemos puesto a su disposición para todo lo que necesitaran porque lógicamente son los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado quienes tienen que coordinar toda la actuación, pero es necesario tomas todas las medidas que indica el protocolo porque no hay que olvidar que España está en nivel 4 de alerta antiterrorista, y en cualquier caso hay que actuar aunque finalmente se un falso aviso».