Dos heridos graves en un choque entre un coche y un camión cargado de vigas de hormigón

Dos personas resultaron heridas este lunes tras un accidente grave entre un coche y un camión en el kilómetro 166 de la A-2, a la altura de la localidad soriana de Arcos de Jalón. El 112 trasladó que los heridos estaban atrapados en el interior de los vehículos y que además de los servicios de emergencias, se trasladaron hasta el lugar los bomberos de la Diputación.

El siniestro se produjo, según comunicó la Subdelegación del Gobierno en Soria, por el vuelco de un camión que transportaba vigas de hormigón. La carga afectó a un turismo y quedó esparcida en la calzada. Los heridos fueron trasladados en helicóptero al Hospital de Zaragoza y en ambulancia al de Guadalajara.

Al mediodía de este lunes, la A-2 permanece cortada en sentido Zaragoza y los desvíos se han establecido desde Medinaceli a A-15 hasta Almazán y desde allí, por la CL-116, por Monteagudo. Además, hay un carril abierto en sentido Madrid.

