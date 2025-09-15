El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ambulancia y camión volcado, este lunes en el lugar del accidente. Subdelegación
Soria

Dos heridos graves en un choque entre un coche y un camión cargado de vigas de hormigón

El siniestro se ha producido este lunes por la mañana en la A-2 a la altura de Arcos de Jalón

E. N.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:27

Dos personas resultaron heridas este lunes tras un accidente grave entre un coche y un camión en el kilómetro 166 de la A-2, a la altura de la localidad soriana de Arcos de Jalón. El 112 trasladó que los heridos estaban atrapados en el interior de los vehículos y que además de los servicios de emergencias, se trasladaron hasta el lugar los bomberos de la Diputación.

Noticias relacionadas

Circula en sentido contrario y da positivo en alcohol y drogas

Circula en sentido contrario y da positivo en alcohol y drogas

Tres investigadas por llevarse prendas valoradas en 1.000 euros de varias tiendas de Río Shopping

Tres investigadas por llevarse prendas valoradas en 1.000 euros de varias tiendas de Río Shopping

El siniestro se produjo, según comunicó la Subdelegación del Gobierno en Soria, por el vuelco de un camión que transportaba vigas de hormigón. La carga afectó a un turismo y quedó esparcida en la calzada. Los heridos fueron trasladados en helicóptero al Hospital de Zaragoza y en ambulancia al de Guadalajara.

Al mediodía de este lunes, la A-2 permanece cortada en sentido Zaragoza y los desvíos se han establecido desde Medinaceli a A-15 hasta Almazán y desde allí, por la CL-116, por Monteagudo. Además, hay un carril abierto en sentido Madrid.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Alicante: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2

    Estos son los métodos más empleados para entrar en casas ajenas en Valladolid
  3. 3 Herida una joven de 19 años tras ser atropellada en el paseo de Zorrilla
  4. 4

    Arden de madrugada un sofá y un contenedor en Valladolid
  5. 5

    La madeja de la trama eólica: multas de más de 800 millones,15 acusados y 135 años de cárcel
  6. 6

    El reino de los dedales y las telas de Palencia baja la persiana
  7. 7 Nueva reordenación del tráfico en Parquesol desde este lunes por las obras de la red de calor
  8. 8 La alerta de un vecino frustra un intento de okupación de una vivienda baja en Barrio España
  9. 9

    Condenan a un banco por obligar a pagar un seguro por anticipado para ampliar una hipoteca
  10. 10

    Inés Acebes: «Termino el vermú de los domingos con unas gambas al ajillo en El Pilar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Dos heridos graves en un choque entre un coche y un camión cargado de vigas de hormigón

Dos heridos graves en un choque entre un coche y un camión cargado de vigas de hormigón