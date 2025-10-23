Detenido en Soria por distribuir pornografía infantil gracias a la colaboración de una agencia federal de EEUU En el registro domiciliario se incautaron diversos dispositivos informáticos susceptibles de haber sido usados en el delito para su análisis

Jueves, 23 de octubre 2025

Agentes de la Guardia Civil de Soria detuvieron el pasado martes a un joven de 25 años y vecino de Soria como presunto autor de un delito de tenencia y distribución de pornografía infantil a través de Internet. En el registro, efectuado en su domicilio en el mismo momento de la detención, se incautaron diversos dispositivos informáticos susceptibles de haber sido usados en el delito para su análisis.

El servicio, que fue desarrollado por personal del Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia, se basó en información compartida inicialmente por el Homeland Security Investigations (agencia federal de los EEUU), dependiente del Departamento de Seguridad Nacional.

Esta oficina recibió una alerta a través de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la DGGC, en la que informaba que se estaban produciendo hechos susceptibles de constituir delitos de producción, tenencia y/o distribución de pornografía infantil a través de Internet, en el que estaría involucrada una persona residente en la provincia de Soria. La investigación a partir de esta información permitió la plena identificación del posteriormente detenido.

Las diligencias instruidas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, junto con el detenido, fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de de Soria.

Temas

Guardia Civil