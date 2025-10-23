Investigados dos hermanos por agredirse y lanzar objetos al coche de la Guardia Civil en Barruelo

Agentes de la Guardia Civil de Palencia han investigado a dos hombres, de nacionalidad española y de 35 y 42 años, respectivamente, como presuntos autores de un delito de lesiones graves en Barruelo de Santullán.

Todo comenzó tras una disputa familiar entre dos hermanos. En un momento dado, uno de ellos agredió al otro, propinándole un golpe en los dientes. Fue entonces cuando el agredido comenzó a amenazar y a golpear a su hermano y le rompió la camiseta.

Hasta la zona se desplazaron agentes del instituto armado en Palencia y tras mediar entre las partes, el vehículo en el que se trasladaban recibió el impacto de un objeto que fue lanzado por uno de los hermanos.

Tras todo ello, la Guardia Civil procedió a la investigación de los dos hermanos como autores de los delitos anteriormente citados.