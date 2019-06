Soria Carlos Martínez apela a la «ética de la política» durante su discurso de investidura como alcalde de Soria Carlos Martínez, este sábado, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Soria. / I. G. V. Reivindica que «los ayuntamientos no somos monedas de cambio para alcanzar el poder en otras administraciones» ISABEL G. VILLARROEL Soria Sábado, 15 junio 2019, 14:43

Un salón de plenos repleto y muchas caras nuevas en el ayuntamiento de Soria. Carlos Martínez Mínguez revalida la mayoría absoluta en su cuarta legislatura, con 12 concejales de 21, cinco de ellos se incorporan por primera vez al equipo. La concejala de Podemos, quien también se estrena en el hemiciclo municipal y los dos ediles de Ciudadanos votaron en contra de la investidura de Martínez, no así el PP. La presidenta de los Populares encabeza el grupo de los seis concejales con los que se ha quedado, también todos nuevos.

Carlos Martínez se mostró muy tranquilo durante su discurso, encara un nuevo mandato que sumará 16 años al frente del ayuntamiento de Soria ya con mucha experiencia. Hace ocho años, citaba a Antonio Machado tal día como hoy sobre la necesidad de hacer política «advirtiéndonos de quienes pretenden hacerla sin nosotros o contra nosotros». Hace cuatro citaba a Aristóteles «para advertir que la regeneración democrática o política debe transitar a través de las buenas costumbres, a través del sentido común, a través de la responsabilidad y la obligación de tomar decisiones, desde la coherencia entre lo que se dice y se hace».

En esta ocasión apeló a «la ética de la política que nos obliga a ser conscientes y responsables de nuestros actos y de las decisiones que aquí, como representantes de la ciudadanía, nos corresponde tomar».

El primer edil insistió en que «el préstamo de confianza de la sociedad no puede ser justificante para caer en la autocomplacencia, el exceso, la resignación, el inmovilismo y el olvido de lo comprometido». Y hoy estas palabras de Martínez recobran más actualidad que nunca «también dentro de nuestras comunidades autónomas porque es bochornoso el abuso con que nuestra democracia representativa está pervirtiendo la esencia y los valores de la propia democracia, alejándonos especialmente a las corporaciones locales del concepto de polis, de ciudad, de comunidad cívica y política y no reconociéndonos como primera línea de la democracia y de la salvaguarda del bienestar y calidad de vida de la ciudadanía». Recalcó que «los ayuntamientos, las ciudades, la ciudadanía, la democracia, no somos ni podemos ser monedas de cambio para alcanzar el poder en otras administraciones».

En clave local, Carlos Martínez recordó que «tenemos que ser capaces de pensar en la Soria que queremos que permanezca, para que seamos generosos con nuestro legado apostando por nuestro pasado. Está en nuestras manos entretenernos en lo anecdótico o sumar pensando en el bien común y en ese proyecto en el que todas las piezas encajan y que no puede permitirse parar».

También pidió a todo el equipo de Gobierno que sean consecuentes con el encargo de los sorianos sin olvidar que es un préstamo temporal «sobre el que han de participar y sobre el que debemos rendir cuentas de forma diaria. Entendiendo la política con mayúsculas, como la oportunidad para escuchar, explicar y actuar». Incluso animó a todos a «aparcar prejuicios, a partir de cero, a visualizar nuestra ciudad como una meta compartida y, a entender con esa mirada sin distracciones, que la diferencia suma, que la diversidad enriquece y que la voluntad de todas y todos es nuestra mejor herramienta».

Carlos Martínez, el gran defensor de las pequeñas ciudades como la base de la sostenibilidad de la agenda europea 2030 y como pilares de desarrollo de los1 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, apuntó durante su investidura que «la democracia nace en las ciudades, más que un espacio físico, el lugar donde sucede la vida, confluyen las políticas y se juega la sostenibilidad humana y del planeta. Pero, sobre todo, somos donde las personas decidimos vivir en igualdad, libertad y solidaridad entre todos, sin dejar a nadie atrás».