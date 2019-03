Soria La banca y las empresas de telefonía generan el mayor volumen de quejas en la OMIC de Soria Una persona utiliza su teléfono móvil. / Efe Desde el servicio municipal de información al consumidor recuerdan la importancia de conocer la empresa a la que se compra por Internet para evitar los cada vez más frecuentes fraudes ISABEL G. VILLARROEL Soria Viernes, 15 marzo 2019, 14:25

Hoy es el día mundial del consumidor. Se celebra desde hace 15 años y el lema, en esta ocasión, es 'Los consumidores en el mundo digital'. El servicio municipal de información al consumidor de Soria, la OMIC, resuelve a favor del cliente el 90% de las quejas que le llegan.

La telefonía móvil y fija y la banca generan las mayores quejas en la OMIC. Su responsable, Manuel Revilla, anima a los sorianos a que acudan a preguntar ante la mínima duda sobre algún contrato. «Aunque el cliente no tenga razón, sí tiene derecho a que las empresas le informen por escrito de cualquier cuestión que le preocupe o que no le convenza, por eso es importante quejarse».

Es un día para analizar cómo han cambiado los hábitos de compra. Los estudios definen al consumidor actual como tecnológico e impaciente. Los ciudadanos que se decantan por las compras a través de Internet en lugar de acudir a la tienda ya son mayoría, lo que genera un gran volumen de quejas, «porque a menudo no sabemos a quién compramos y se producen fraudes. Siempre que compramos por Internet tenemos que bajar hasta la parte baja de la web donde hacemos la compra para asegurarnos de que aparece el domicilio fiscal de la empresa, y que no sea en Estados Unidos, China u otro lugar donde las leyes que rigen son las de los propios estados y donde nosotros no tenemos nada que hacer en caso de reclamar».

Manuel Revilla explica que la firma del alcalde que se plasma en los informes de la OMIC tiene mucho peso a la hora de poner la reclamación o de resolver los conflictos, «y es algo que no se hace en otros servicios municipales al consumidor de España».

La figura del consumidor ha ido cambiando en los últimos años, especialmente con la popularización de los smartphones y las ventas online. Los ciudadanos que se decantan por las compras a través de Internet en lugar de acudir a la tienda física ya son mayoría, de hecho más del 70% de los ciudadanos son adeptos a esta clase de consumo. Las ventas online han aumentado un 24% durante el último año. Y lo que aumenta también es el conocido 'showrooming', que es la moda de ir a la tienda a probarse previamente un artículo para acabar comprándolo por Internet. En cuanto a los productos que más se compran actualmente se encuentra la tecnología, ropa y viajes.

En tal día como hoy, las asociaciones de consumidores piden, entre otras cosas, avanzar en la regulación de los derechos de contratación como la Ley de Transparencia en la Contratación, encaminadas a acabar los abusos de las empresas privadas, desarrollar medidas que garanticen las buenas prácticas del sector de las telecomunicaciones, acabando con el oligopolio de las grandes empresas del sector.