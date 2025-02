La Audiencia Provincial de Soria archiva la querella contra Carlos Martínez por el 'papamóvil'

La Audiencia Provincial de Soria ha emitido auto este jueves 6 de febrero sobre el caso del Papamóvil protagonizado por alcalde de Soria, Carlos Martínez, actual secretario general del PSOE en Castilla y León, y que falla a su favor. El pasado 6 de agosto, ... Martínez se subió a un vehículo que simulaba un papamóvil, en la localidad soriana de Tardelcuende que se encontraba en fiestas con sus vecinos disfrazados, e impartía bendiciones con una escobilla de baño. La Fundación Española Abogados Cristianos lo consideró una ofensa y así lo denunció en los tribunales.

Carlos Martínez estaba llamado a declarar en la jornada del 5 de febrero en los tribunales pero el ministerio Fiscal presentó un recurso, al que se adhirió la defensa de Martínez, sobre el que se ha deliberado esta mañana. El documento explica que esta conducta, no acertada desde el punto de vista de la seguridad vial, no supone, desde el punto de vista del tipo penal, un delito, y no existe una inequívoca voluntad de ofender.

La Audiencia Provincial ha estimado este recurso de apelación contra el auto del 8 de enero por el que el juzgado de instrucción número 4 de Soria abrió diligencias previas por un presunto delito contra los sentimientos religiosos denunciado por la organización de extrema derecha. De esta forma, la Audiencia Provincial acuerda el sobreseimiento y archivo de dichas diligencias. Contra esta resolución, no cabe recurso ordinario, sólo de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de 5 días.

Carlos Martínez da por terminada la anécdota con la satisfacción de las conductas dañinas de los ultracatólicos no tengan cabida en la justicia, «espero que esto haya terminado, reconozco y así lo dije en su momento, que fue una torpeza por mi parte; sé que en política los errores se pagan caros, pero en este caso ha habido una intención de hacer daño tanto a mi persona como a lo que represento. Ya he pedido perdón y espero que esto termine aquí».

Por su parte, desde Abogados Cristianos explican que «en esta causa estamos viendo situaciones que no son habituales y otras que son completamente irregulares. Llama la atención la rapidez que se ha dado la Audiencia en emitir su auto en este caso».

La fundación va a poner una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque «el recurso de apelación no tiene efectos suspensivos. Se han cometido irregularidades, sólo para que Carlos Martínez no tuviese que acudir a declarar», apunta Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos.

Carlos Martínez: «es clarísimamente una torpeza»

Tras dar la vuelta a España las imágenes de Carlos Martínez bendiciendo con una escobilla de baño a los vecinos de Tardelcuende sentado sobre el techo de un automóvil decorado como un Papamóvil el pasado 6 de agosto, el socialista no dudó en pedir disculpas. Fue «un trayecto corto que tanto ha dado que hablar y que tanto lamento«. El alcalde reconoció que »es clarísimamente una torpeza por mi parte y no debería haberme prestado a ello».

Pidió disculpas en primer lugar a los vecinos de la localidad. A continuación «a la ciudad de Soria cuyos vecinos no tendrían que haberse visto implicados por una actitud que no corresponde y en tercer lugar a «aquellos que desde un punto de vista religioso se han podido ver como víctimas o heridos en su sensibilidad».

La Guardia Civil «levantó las actas correspondientes». Se le multó por infracción leve contra la circulación, con una cuantía de 100 euros, 50 por pronto pago.