Whatsapp cae a nivel mundial

El Norte Valladolid Viernes, 28 de febrero 2025, 16:53 | Actualizado 17:34h.

La aplicación de mensajería Whatsapp ha dejado de funcional a nivel global. Alrededor de las 16:45 hora española el sistema no envía mensajes de ningún tipo, ni siquiera de texto. Los usuarios informan de problemas con la aplicación y la conexión al servidor. Sin conocer más datos, miles de personas han reportado en la plataforma Downdetector, que ha recibido en minutos más de 35.000 casos. Al acceder desde el teléfono móvil se puede ver cómo aparece la palabra «Conectando...», como si el dispositivo no estuviese conectado a Internet y no funcionase. Por el momento, Meta ni el propio WhatsApp se han pronunciado sobre este hecho.

Los usuarios también avisan de caídas en otras aplicaciones y servicios de Meta como son Instagram y Facebook.

Una media hora después el servicio de Whastapp se ha empezado a recuperar.

La última vez que Meta experimentó problemas también afectó a otras plataformas de la empresa como Instragram y Facebook. Sucedió el 11 de diciembre de 2024 y en esa ocasión la avería se recuperó una hora y media más tarde en el caso de Whatsapp.

