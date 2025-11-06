47 vuelos cancelados por el temporal que amenaza Cataluña El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido máxima precaución de cara a este jueves

C.P.S. Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:21 | Actualizado 11:27h.

Las lluvias torrenciales ponen en alerta a Cataluña y Baleares. En esta última, la Dirección General de Emergencias ha comunicado hasta las 09.30 horas una treintena de incidentes, la mayoría en Mallorca, relacionados con las lluvias y tormentas producidas a lo largo del jueves.

En concreto, según han informado a través de las redes sociales, se han registrado 29 incidentes en Mallorca y uno en Mallorca. Por municipios, el más afectado ha sido Palma (16), seguido de Calvià (12), Formentera (1) y Llucmajor (1). La mayoría de avisos han estado relacionados con caídas de árboles (16), desprendimientos de elementos urbanos (3), acumulación de agua en la calzada (3) e inundaciones en la vía pública (2).

Emergencias ha pedido precaución, especialmente con las fuertes rachas de viento que están provocando caídas de árboles y elementos urbanos. Bomberos de Mallorca, por su parte, ha informado de varias incidencias en Calvià, hacia donde se desplazan efectivos de varios parques. Entre las incidencias, destaca la caída de un árbol sobre un toldo que ha provocado que se rompiera la cristalera en el centro educativo Na Burguesa. También ha habido árboles caídos en diferentes puntos del municipio y se está atendiendo una fuga de gas.

Cataluña, por su parte, también presenta una situación que requiere estar pendiente de las lluvias. De hecho, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido este jueves máxima precaución ante el episodio de «lluvias torrenciales» que vive Catalunya. En un mensaje en 'X', ha aconsejado seguir las indicaciones de Protecció Civil, evitar desplazamientos innecesarios y no acercarse a ríos y barrancos.

Hasta las 9.30 horas de este jueves, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 527 llamadas por el temporal de lluvias, que afecta especialmente al litoral y prelitoral catalán. El temporal ha llevado a suspender clases en las universidades catalanas, ha cortado algunas carreteras por inundaciones y ha cancelado trenes de Rodalies y vuelos en El Prat.

