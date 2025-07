Cancelan a Mägo de Oz por menospreciar a Sánchez y bromear con drogas y prostitución El Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa tomó la decisión definitiva tras la no rectificación del grupo, y serán sustituidos por Toreros Muertos

El Norte Valladolid Miércoles, 23 de julio 2025, 17:33 | Actualizado 18:17h. Comenta Compartir

Villagarcía de Arousa ha cancelado de manera definitiva el concierto que el Mägo de Oz iba a dar el 19 de agosto en la localidad gallega. Todo ello después de que su guitarrista, Víctor de Andrés, realizara unas polémicas declaraciones en sus últimas actuaciones, tal y como recoge ABC: «Os voy a decir una cosa para que esto no se repita jamás en la historia. Me da igual que gobierne quien gobierne, dejad de robarnos sobre todo la cocaína y las putas».

Desde el Ayuntamiento socialista explican que el concierto del grupo está justificado por su larga trayectoria profesional, y no por sus opiniones políticas. Además, el músico no solo habló de drogas y prostitución, también tuvo palabras malsonantes contra el presidente de España: «Sánchez, retuitéame esta mierda que quiero volver a ser famoso, me cago en tus muertos, gilipollas».

Desde el grupo argumentan que solo querían hacer un retrato sarcástico de la actualidad. Algo que desde el gobierno municipal rechazan rotundamente: «Por mucho que se disfrace de pretendido humor, no se pueden admitir frivolizaciones sobre las prostituciones o el consumo de drogas» y que «no parece muy oportuno insultar en ningún caso a un presidente del Gobierno, se llame como se llame y sea del color político que sea».

Desde Vilagarcía de Arousa solicitaron una rectificación pública por parte del Mägo de Oz, ya que la celebración del concierto aún no estaba confirmada. Pese a que Víctor de Andrés publicó un vídeo expresando su pensar, no existió rectificación, por lo que finalmente optaron por cancelarlo. Sus sustitutos serán Toreros Muertos.