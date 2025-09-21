El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Personas se protegen de la lluvia en Barcelona. Efe

El verano se despide con granizo, lluvias torrenciales y avisos naranjas en Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana

La Confederación Hidrográfica del Ebro intensifica la vigilancia y advierte de posibles «crecidas súbitas importantes» en barrancos y cauces este domingo y el presidente Illa pide «precaución»

J. A. G.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:11

El verano de 2025 se está despidiendo con precipitaciones tormentosas en forma de granizo y lluvias torrenciales que están golpeando con fuerza buena parte del ... noreste peninsular, una situación adversa que ha provocado cortes de carretera en Cataluña, retrasos y suspensiones de vuelos en el aeropuerto de El Prat, incidencias ferroviarias y rescates de decenas de personas que habían quedado atrapadas en el funicular de la montaña de la abadía de Montserrat, en Barcelona, donde han caído en pocas horas más de 100 litros por metro cuadrado.

