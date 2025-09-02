El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Raphaël Graven, verdadero nombre del 'streamer' francésfallecido el 20 de agosto. EC

Los últimos mensajes del 'streamer' francés muerto en directo: «Me han secuestrado»

La cadena TF1 revela las advertencias que Jean Pormanove hizo a su madre, quien relativiza los maltratos y golpes que su hijo recibió durante un programa que duró 12 días

Enric Bonet

Enric Bonet

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:15

La muerte en directo del 'streamer' francés Jean Pormanove conmocionó a Francia y alimentó el debate sobre la regulación de las plataformas digitales, en concreto, ... la australiana Kick. Este creador de contenido, cuyo nombre real era Raphaël Graven, perdió la vida el 18 de agosto en Niza en medio de una emisión de 12 días, que básicamente consistía en que otros dos 'streamers' (NarutoVie y Safine) se dedicaban a maltratarlo y pegarlo, además de obligarle a tomar drogas. Ellos se defendieron con que se trataba de un guion acordado. Y una autopsia indicó que su deceso no se debió «a la intervención de un tercero».

