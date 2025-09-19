El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Estación de Atocha. EP

Suspendida la circulación de trenes entre Madrid y Barcelona por un incendio

Los bomberos han solicitado el corte de la tensión para hacer frente al fuego

C. P. S.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:41

La línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona se encuentra suspendida por un incendio próximo a las vías en Guadalajara. Sergún ha informado Adif ... en su cuenta de X, los bomberos han solicitado el corte de tensión para poder controlar el fuego, que en un principio solo afectaba a la circulación de trenes entre Alcolea del Pinar y Medinaceli.

