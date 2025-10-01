Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy miércoles 1 de octubre de 2025?

El Norte Valladolid Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:20 Comenta Compartir

Hoy, miércoles 1 de octubre de 2025, el santoral cristiano celebra a Santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora de la Iglesia. quien entró siendo muy joven en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Lisieux, en Francia; y llegó a ser maestra de santidad en Cristo dada su inocencia. Se valió de la infancia espiritual para enseñar el camino de la perfección cristiana. También demostró una mística solicitud en bien de las almas y del incremento de la Iglesia. Falleció a los 25 años de edad, el 30 de septiembre.

Conocida también como Santa Teresita del Niño Jesús (a no confundir con Santa Teresa de Jesús, cuya festividad se celebra el 15 de octubre), es patrona de las misiones y una de las patronas de Francia, junto con Nuestra Señora de la Asunción, Santa Juana de Arco, San Dionisio y San Martín de Tours.

Nació en Alençon en 1873 en el seno de una familia de comerciantes profundamente religiosa. Con tan solo 15 años ingresó en el Carmelo de Lisieux. No fue un proceso sencillo, ya que la entrada estaba reservada a mayores de 21 años; Teresa tuvo que insistir con determinación e incluso viajar a Roma para solicitar personalmente al papa León XIII un permiso especial que le permitió comenzar su vida religiosa.

En 1923 fue canonizada por el papa Pío IX. Más adelante, el 19 de octubre de 1997, con motivo del centenario de su fallecimiento, el papa Juan Pablo II la proclamó Doctora de la Iglesia Universal, convirtiéndose en la tercera mujer en recibir este título, tras Santa Teresa de Jesús y Santa Catalina de Siena.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025:

Santos de hoy

Santa Teresa del Niño Jesús

San Piatón

San Romano

San Nicecio

San Wasnulfo

San Geraldo Edwards

Beatos Roberto Wilcox, Cristóbal Buxton y Roberto Widmerpool

Beatos Rodolfo Crockett y Eduardo James

Beato Juan Robinson

Beatos Gaspar Hikojiro y Andrés Yoshida

Beata Florencia Caerols Martínez

Beato Álvaro Sanjuán Canet

Beato Antonio Rewera

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

