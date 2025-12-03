Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy miércoles 3 de diciembre de 2025?

El Norte Valladolid Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:12 Comenta Compartir

Hoy, martes 3 de diciembre, el santoral cristiano celebra San Francisco Javier. Fue un religioso español persuadido por Ignacio de Loyola sobre la vitalidad de difundir el mensaje de Cristo entre todas las comunidades. Esto lo llevó a dejar París y unirse a la Compañía de Jesús. A partir de ese momento, se dedicó como misionero a llevar el Evangelio a diferentes rincones del mundo, especialmente el Lejano Oriente y Japón.

También se conmemora San Birino. Primer obispo de Dorchester, fue conocido como «el Apóstol de los sajones occidentales» dada su conversió del reino de Wessex al cristianismo. Es venerado como santo por la Iglesia católica, la ortodoxa y las Iglesias Anglicanas. Después de que Agustín de Canterbury realizara las conversiones iniciales en Inglaterra, Birinus, de origen franco, llegó al reino de Wessex en el año 634 y desembarcó en Hamwic (ahora Southampton). Durante este tiempo, se fundó la iglesia de Santa María. Murió en Dorchester el 3 de diciembre de 650.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, martes 3 de diciembre de 2024:

Santos de hoy San Ambico

San Atalia

San Casiano

San Claudio

San Crispino

Santa Hilaria

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

