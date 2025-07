Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy martes 1 de julio de 2025?

El Norte Martes, 1 de julio 2025, 07:02 Comenta Compartir

Hoy, 1 de julio de 2025, el santoral cristiano celebra a San Aarón, sacerdote de la ley mosaica, 1471 a. C. y hermano de Moisés. Fue el encargado de dirigir la palabra al Faraón para pedirle que dejase salir al pueblo de Dios de la tierra de Egipto. Hizo las veces de caudillo de su pueblo cuando Moisés subió al monte a orar y a recibir las tablas de la Ley, pero tuvo la fragilidad de dejar al pueblo apostatar y adorar a un becerro de oro. Tambiém sostuvo los brazos de su hermano, cuando Moisés oraba para que el pueblo no pereciese bajo la espada de los amalecitas. Murió en el monte Hor, a la vista de la tierra de promisión; pero no entró, en castigo de su desconfianza, en Cades, cuando Moisés hirió la roca con su vara para hacer brotar agua en abundancia. Su hijo Eleázaro le sucedió en el sacerdocio.

También se celebra Santa Ester, heroína hebrea que, junto a su primo Mardoqueo, rescató a su pueblo de una masacre. Quedó huérfana de pequeña, siendo criada por su primo Mardoqueo. Cuando este se enteró de que el emperador persa Asuero (Jerjes) buscaba mujeres para su harén, vistió y perfumó a Ester, ocultando su origen judío. Entonces fue llevada ante Jerjes, quien la incluyó en su harén como su concubina.Posteriormente, se convirtió en la favorita de Jerjes, deviniendo en su reina. Sin embargo y, tras casarse, se enteró de que Hamán, uno de los príncipes, quería masacrar a su pueblo (a los judíos), haciendo que el rey decretase una ley para asesinarlos a todos en el mes de Adar. Ester logró contarle a su esposo sobre el plan malvado, confesándole que ella era judía. Jerjes mandó colgar a Hamán y a diez de sus hijos. De esta forma consiguió que Jerjes autorizara a los judíos a defenderse de los que los iban a asesinar, ya que el rey no podía abolir la ley que había hecho de mandar asesinar a los judíos.

Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, viernes 1 de julio de 2025:

Santos de hoy

San Aarón de Carlon

San Carilefo de Anille

San Domiciano de Bebrón

San Eparquio de Angulema

San Golveno de León

San Martín de Vienne

San Oliverio Plunkett

San Teodorico de Mont-d'Or

San Zhang Huailu

Beato Ignacio Falzon

Beato Juan Nepomuceno Chrzan

Beato Tomás Maxfield

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica

