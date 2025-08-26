Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy martes 26 de agosto de 2025?

El Norte Valladolid Martes, 26 de agosto 2025, 07:26 Comenta Compartir

Hoy, martes 26 de agosto de 2025, el santoral cristiano celebra Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars, religiosa española que fundó la congregación religiosa de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en Barbastro y que se santificó en el servicio a los ancianos en estado de abandono.

Nació en una familia religiosa, estudió para ser maestra e ingresó en el monasterio de las clarisas de Briviesca. La situación política del momento no le permitió emitir los votos por lo que tuvo que ingresar como carmelita terciaria y se dedicó a la enseñanza. Más tarde, en Barbastro, dedicó su tiempo a atender a ancianos abandonados y desde allí viajó a Valencia para ir a la casa madre de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

Antes de morir dejó se aseguró de que conocieran sus deseos de que no hubiera canonizaciones dentro de la orden e indicó que no quería que se gastase el dinero y los recursos disponibles en proponer la subida a los altares de nadie. Murió el 26 de agosto de 1897, fue beatificada el 27 de abril de 1958 por Pio XII y canonizada por Pablo VI el 27 de enero de 1974.

También se conmemora San Maximiliano de Roma, conocido por su martirio en el cementerio de Basila, ubicado en la vía Salaria Antigua en Roma. Es un ejemplo de fe y sacrificios en tiempro de persecución ya que sus creencias le impidieron servir como soldado y esto hizo que fuese condenado a ser decapidado. Su festividad recuersa a los creyentes la importancia de la devoción y el coraje en la defensa de la fe.

Además, como sucede día tras día, también se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral.

Santos de hoy

San Ceferino Namuncurá

San Alejandro de Bérgamo

Beato Ambrosio Valls Matamales

San Anastasio batanero

San Eleuterio de Auxerre

San Maximiliano de Roma

Beaato Félix Vivet Trabal

Beato Jacobo Retouret

Santa Juana Isabel Bichier des Ages

Beata Lorenza Harasymiv

Beata María de Jesús Crucificado Baouardy

San Melquisedec Rey

Beato Pedro Mas Ginestar

San Víctor de Mauritania

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

