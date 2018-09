«Sus gustos, preferencias y valores nunca desaparecen» El Colegio de Psicología de Castilla y León ofrece el próximo 9 de octubre una charla donde se enseñarán herramientas para tratar el alzhéimer en los hogares EL NORTE Valladolid Viernes, 21 septiembre 2018, 08:24

Cómo ayudar a los más pequeños a afrontar el alzhéimer de sus abuelos se ha convertido en una de las preocupaciones del grupo de trabajo de 'Psicología del Envejecimiento' del Colegio de Psicología de Castilla y León (COPCYL), que ha elaborado un informe sobre las necesidades de las familias afectadas por esta enfermedad.

El próximo martes 9 de octubre, a las 19:00 horas, los profesionales del COPCYL ofrecerán una charla en la sede del colegio en Valladolid donde enseñarán pautas y herramientas con las que tratar esta patología en los hogares.

Por poner un ejemplo de lo que se escuchará el día 9, el grupo de trabajo explicará cómo es aconsejable no hablar de las personas que padecen esta enfermedad en su presencia como si no estuvieran delante. «Es uno de los errores más comunes que los familiares cometen sin darse cuenta. Debemos tratarles como adultos y no usar un tono infantilizado, ya que anularemos toda su historia de vida», señalan y añaden: «Es importantísimo dignificar a la persona por encima de la enfermedad y mantener su gustos, preferencias y valores, porque éstos nunca desaparecen».