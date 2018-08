El reto viral que pocos pueden hacer: 'Dele Alli Challenge' Dele Alli, jugador del Totenham inlés. / @Spursofficial El futbolista del Tottenham inglés ha popularizado el nuevo fenómeno que arrasa en redes sociales LAURA ASEGURADO MATA Miércoles, 22 agosto 2018, 18:52

Tras el 'In my feelings challenge', el reto viral que consistía en bajarse del coche en marcha y bailar (como se puede ver en el gift que hay encima), el nuevo desafío virtual es todo un reto. Se trata del conocido como 'Dele Alli Challenge', y aunque tal vez por el nombre no sepas lo que es, seguramente hayas visto en tus redes sociales a cientos de usuarios haciendo un extraño movimiento que consiste en unir el pulgar y el índice y colocar tu mano junto al ojo de una forma un tanto complicada de explicar. Algo así:

¿Te suena? El responsable de este movimiento es el futbolista del Totenham inlés, Dele Alli, que decidió celebrar con ese extraño gesto el gol que marcó en el primer partido de esta temporada ante el Newcastle, tal y como puede verse en el siguiente vídeo:

El resultado, para que se hagan una idea, es este:

👁 Una publicación compartida de Dele (@dele) el 11 Ago, 2018 a las 12:51 PDT

El gesto del británico llamó tanto la atención de los aficionados que en seguida internet se llenó de usuarios intentando imitar el gesto -nada sencillo- del futbolista.

El fenómeno ha sido tal que, solo en Instagram, la etiqueta #Deleallichallenge cuenta con más de 54.000 publicaciones y más de 36.000 post con la etiqueta #Delechallenge.

¿Lo has intentado? Seguro que sí y... ¿no te sale? No te preocupes, no eres el único, pero aún estás a tiempo de aprender. Fíjate bien en cómo debes colocar tú mano.

Si todavía no lo logras, no te desesperes. En twitter, instagram y Youtube son varios los usuarios que han colgado vídeos tutoriales explicando qué movimientos debes realizar. ¡Mucha suerte!