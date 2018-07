Los pasos para hacer el café con hielo perfecto EFE La barista Kim Ossenblok aconseja aumentar la cantidad de café en su elaboración EL NORTE Valladolid Jueves, 26 julio 2018, 12:16

Los bares y cafeterías de España no se caracterizan por servir el mejor café, nada que no se sepa. A pesar de no ser buena su calidad, tampoco somos un país que consuma una gran cantidad de esta bebida.

El verano ayuda a camuflar el mal sabor del café gracias a la versión con hielo. Pero, ¿y si aprendemos a preparar el mejor café con hielo en casa? Aunque de primeras pueda parecer tan simple como preparar un buen café y añadir cubos de hielo al gusto, la barista, Kim Ossenblok, conoce los trucos de la receta perfecta.

El primer paso es «preparar un café algo más concentrado», explica. Esto se consigue, si se trata de un café expreso, sirviendo uno doble o añadiendo más carga de café, si se utilizara de una cafetera italiana.

Café directamente sobre hielo

Según Kim, un sistema efectivo es usar una cafetera de filtro para preparar este tipo de cafés y, de este modo, poder utilizar una mayor cantidad de café (100 o 120 granos por listro en vez de 60) y hacerlo directamente sobre hielo.

De este modo se consigue una mayor concentración de los aromas originales del producto que si se añaden los hielos sobre el café caliente. En caso de usar una cafetera expreso, Kim aconseja añadir el hielo en el vaso y, después, dejar que el café caiga directamente.

El truco de los cubitos de café helado

Los más amantes del café y algunos bares conocen este truco: servir hielos hechos con café. Esto es útil para evitar que el café no quede aguado al deshacerse el hielo con el calor. Ossenblok da el aprobado a este método ya que es una buena forma de reutilizar el café que sobra.