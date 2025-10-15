El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Última foto de La Oreja de Van Gogh ya con Amaia. EFE

Ya es oficial: Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh

Junto a la que fue su primera vocalista, de 1996 a 2007, vivirán una nueva etapa, de la cual aún no han dado detalles

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:30

Comenta

Era un secreto a voces, pero hasta este miércoles 18 de octubre de 2025 no se ha hecho real. Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh tras su marcha en 2007 con el objetivo de emprender una carrera en solitario. El grupo lo ha comunicado a través de su web oficial y también en X (Twitter) con un vídeo en el que se ve a todos los integrantes a excepción del guitarrista Pablo Benegas, que anunció recientemente que, por ahora, no continuará en el grupo en esta nueva etapa.

«Volver al local de ensayo, encender el micrófono y sentir viva la magia de nuestras canciones me hizo infinitamente feliz», aseguró una Amaia emocionada que vuelve coincidiendo con el 30 aniversario de la banda.

Junto a la que fue su primera vocalista, de 1996 a 2007, vivirán una nueva etapa, de la cual aún no han dado detalles, más allá de que pronto darán noticias. Hasta ahora, se especula con el lanzamiento de un nuevo disco y una gira internacional, aunque por el momento nada es oficial.

Este anuncio que muchos fans de la banda deseaban que se hiciese oficial, coincide justo un año y un día después con la salida de Leire Martínez, quien ha sustituido a Amaia durante 17 años. Tanto en sus redes sociales como en su web, la biografía de la formación vasca ha cambiando y ahora pone simplemente la frase «solo juntos tiene sentido».

