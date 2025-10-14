El guitarrista de La Oreja de Van Gogh abandona la banda Pablo Benegas ha decidido renunciar a su participación en el grupo, justo cuando se anuncia la vuelta de Amaia Montero y cuando se cumple un año de la salida de Leire Martínez

El Norte Martes, 14 de octubre 2025, 12:32

Mientras La Oreja de Van Gogh anuncia el regreso de Amaia Montero, su guitarrista Pablo Benegas decide renunciar a su participación en la banda donostiarra, según avanzan varios medios como Cadena 100. Esta sorprendente baja coincide también con el día que se cumple un año de la salida de Leire Martínez.

«Solo juntos tiene sentido» es la frase que reza la nueva biografía de Instagram de La Oreja de Van Gogh, quien ha hecho cambios significativos en su perfil que podrían anticipar un regreso por todo lo alto, el de Amaia Montero, como ya anticipó su amiga Cayetana Guillén Cuervo.

💣 #Exclusiva sobre La Oreja de Van Gogh: vuelven con Amaia pero... Pablo Benegas no estará en la nueva etapa del grupo.



📻 Escucha #BuenosDíasJaviYMar en @cadena100 con @javinieves y @maramate ¡de lunes a viernes, de 6 a 11h de la mañana! pic.twitter.com/LK6oqDJoiK — ¡Buenos días, Javi y Mar! (@JaviYMar) October 14, 2025

Además, hace un año, el 14 de octubre de 2024, mediante un comunicado, la formación anunció la marcha de Leire Martínez tras 17 años. De hecho, este texto fue publicado en Instagram mediante un post, el cual ya no existe. Y es que La Oreja de Van Gogh, que no compartía nada desde entonces, eliminó esta publicación este lunes, a falta de un día para cumplirse un año de esta noticia. En su lugar compartieron una imagen de San Sebastián.