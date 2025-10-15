La Oreja de Van Gogh habla de su regreso: «No depende de nosotros»
Álex Álvarez, colaborador de 'El tiempo justo', ha asegurado que a Amaia Montero «Lo que menos le apetece es volver, lo hace por motivos expresamente económicos»
Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:05
Todo parecía indicar que la Oreja de Van Gogh anunciará su esperado regreso a los escenarios, el pasado martes. Un anuncio que probablemente harían acompañados de su primera vocalista, Amaia Montero, y sin uno de sus miembros fundadores, Pablo Benegas, que habría abandonado la formación.
Sin embargo, ese esperado anuncio no se produjo, aunque sí se sabe que la vuelta del grupo es inminente, según lo aseguró otro de sus miembros, Xabi San Martín, en el programa 'Y ahora Sonsoles'.
«Dentro de poquito hablaremos, no depende de nosotros», cuenta el artista en conversación telefónica con el espacio de Antena 3. «Ahora estamos con papeleo», informa.
En cuanto a la marcha de Benegas y la posible vuelta de Amaia, prefiere guardar silencio: «Hemos oído tantísimas cosas...».
Por su parte, Álex Álvarez, colaborador de 'El tiempo justo', ha aportado información relevante sobre las circunstancias que rodean el posible retorno de la donostiarra. El reportero ha afirmado haber conversado con el entorno más próximo a la intérprete, quienes le habrían contado las verdaderas razones de su reaparición.
«Lo que menos le apetece es volver, lo hace por motivos expresamente económicos», ha asegurado Álvarez, quien ha apuntado además que «Amaia ha estado mucho tiempo sin trabajar, lleva como siete años sin hacer música y sin subirse a un escenario».
Finalmente, Álvarez ha señalado que su reincorporación al grupo podría ser algo temporal o meramente circunstancial, ya que, de acuerdo a sus palabras, la artista «quiere retomar su carrera en solitario».